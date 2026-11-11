Independiente Rivadavia viajó a Córdoba en busca de sumar una nueva estrella en la Supercopa Argentina

El plantel de Independiente Rivadavia viajó con destino a Córdoba donde disputará este jueves la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano.
El plantel de Independiente Rivadavia viajó con destino a Córdoba donde disputará este jueves la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.
El plantel de Independiente Rivadavia viajó con destino a Córdoba donde disputará este jueves la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano.
Con la mira en el encuentro que se iniciará este jueves a las 20, con transmisión de Radio Nihuil y televisación de ESPN y Disney Plus, jugadores y cuerpo técnico de la Lepra emprendieron el viaje después del entrenamiento matutino y el posterior almuerzo en el estadio Bautista Gargantini.
Con mucha confianza en poder sumar una nueva estrella para el club del Parque, el goleador y capitán Álex Arce expresó que el equipo está: "preparadísimo. Las expectativas al palo como siempre... esperemos que todo nos salga bien y que podamos seguir haciendo historia".
El paraguayo prometió: "Lo que siempre nos ha caracterizado, lo que es el club: huevo, garra y corazón, así que vamos a dejar todo mañana".
Los campeones de la Copa Argentina 2025 se mostraron optimistas y en su mensaje a los hinchas Matías Fernández no dudó en afirmar: "Que confíen que vamos a salir a ganar".
No está claro el once inicial que pondría Alfredo Berti en la final ya que los únicos totalmente descartados son los lesionados Luciano Gómez y Maxi Salas.
Un probable equipo sería con Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa o Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.
Junto a Adali Sports, sponsor técnico del club, las camisetas que los jugadores de Independiente Rivadavia utilizarán en la final de la Supercopa Argentina serán certificadas y subastadas oficialmente.
Una oportunidad única para tener un recuerdo de lo que será otra noche histórica para Independiente Rivadavia.