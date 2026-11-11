Independiente Rivadavia viajó a Córdoba en busca de sumar una nueva estrella en la Supercopa Argentina

El paraguayo prometió: "Lo que siempre nos ha caracterizado, lo que es el club: huevo, garra y corazón, así que vamos a dejar todo mañana".

Los campeones de la Copa Argentina 2025 se mostraron optimistas y en su mensaje a los hinchas Matías Fernández no dudó en afirmar: "Que confíen que vamos a salir a ganar".

La probable formación de Independiente Rivadavia

No está claro el once inicial que pondría Alfredo Berti en la final ya que los únicos totalmente descartados son los lesionados Luciano Gómez y Maxi Salas.

Un probable equipo sería con Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa o Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

Una subasta especial para los los hinchas de la Lepra

Junto a Adali Sports, sponsor técnico del club, las camisetas que los jugadores de Independiente Rivadavia utilizarán en la final de la Supercopa Argentina serán certificadas y subastadas oficialmente.

Una oportunidad única para tener un recuerdo de lo que será otra noche histórica para Independiente Rivadavia.