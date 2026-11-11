Durante noviembre de 2026, los beneficiarios del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES perciben sus prestaciones con un incremento del 1,93%. Esta suba mensual se desprende de la fórmula de indexación automática que replica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre relevado por el INDEC (1,9%), aplicando los dos decimales reglamentarios para el cálculo formal.
SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos confirmados con aumento del 1,93%, topes de ingresos y escala completa
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del sistema previsional
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el régimen del SUAF cubre a trabajadores asalariados del sector privado, empleados temporarios y rurales, titulares de ART, inscriptos en el régimen del Monotributo y jubilados o pensionados del SIPA con cargas de familia.
Escala de Asignación Familiar por Hijo y Prenatal en noviembre de 2026
El importe liquidado mensualmente depende de los ingresos combinados del hogar y de que ningún miembro individual sobrepase el tope legal establecido. Para la Asignación por Hijo y la Asignación por Prenatal, los importes se distribuyen en cuatro tramos:
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $1.212.301: se cobra $79.812,80 por hijo.
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) entre $1.212.301,01 y $1.777.957: se percibe $53.838,46 por hijo.
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) entre $1.777.957,01 y $2.052.708: el importe queda en $32.564,29 por hijo.
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) entre $2.052.708,01 y $6.419.726: el valor asignado es de $16.801,94 por hijo.
Asignación por Hijo con Discapacidad y Prestación por Cónyuge
Para los titulares a cargo de hijos con discapacidad, las asignaciones contemplan sumas reforzadas sin límite máximo en el ingreso total para el último tramo:
- IGF hasta $1.212.301: cobran $259.861,30.
- IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957: perciben $183.835,73.
- IGF a partir de $1.777.957,01: el haber asignado es de $116.023,37.
- Asignación por Cónyuge (jubilados y pensionados): se ubica en $19.365,68 para grupos familiares con ingresos de hasta $6.419.726.
Montos de las Asignaciones de Pago Único (APU)
Las asignaciones extraordinarias que abona la ANSES por sucesos familiares de única vez exigen que los ingresos del grupo familiar no sobrepasen el techo de $6.419.726:
- Asignación por Adopción: pago extraordinario de $556.214,00.
- Asignación por Matrimonio: liquidación fija de $139.297,43.
- Asignación por Nacimiento: suma de $93.032,34.
Requisitos de ingresos y cómo consultar la liquidación por Internet
Para acceder a las asignaciones familiares rigen dos condiciones patrimoniales simultáneas:
- Tope individual excluyente: si uno de los integrantes del hogar percibe ingresos brutos individuales por encima del límite mensual fijado por el organismo, el grupo familiar completo queda inhabilitado para cobrar el beneficio, aun cuando la sumatoria total del grupo no supere el techo máximo.
- Paso a paso para chequear día y lugar de cobro:
- Ingresar a la plataforma web oficial de ANSES (anses.gob.ar) o a la aplicación móvil Mi ANSES.
- Dirigirse al apartado de Consulta de Liquidación y Calendario.
- Ingresar el número de CUIL o el número de beneficio previsional.
- Presionar en el botón Consultar para visualizar la entidad bancaria, la sucursal y la ventana de cobro asignada para el período.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Nuevos valores para Asignaciones Familiares en noviembre de 2026.
- Aumento del 1,93%: La suba se basa en la inflación de septiembre (IPC).
- Consultas web: Se puede verificar fecha y lugar de cobro en Mi ANSES.