SUAF de ANSES en noviembre de 2026: montos confirmados con aumento del 1,93%, topes de ingresos y escala completa

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el régimen del SUAF cubre a trabajadores asalariados del sector privado, empleados temporarios y rurales, titulares de ART, inscriptos en el régimen del Monotributo y jubilados o pensionados del SIPA con cargas de familia.

Escala de Asignación Familiar por Hijo y Prenatal en noviembre de 2026

El importe liquidado mensualmente depende de los ingresos combinados del hogar y de que ningún miembro individual sobrepase el tope legal establecido. Para la Asignación por Hijo y la Asignación por Prenatal, los importes se distribuyen en cuatro tramos: