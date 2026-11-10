Independiente Rivadavia y Estudiantes quieren inscribir su nombre en el historial de la Supercopa Argentina

Además de esta Supercopa Argentina, el conjunto platense jugará el 28 de este mes nada menos que la final de la Copa Libertadores y los azules tendrán que visitar a Boca en el arranque de los playoffs del Torneo Clausura.

La final, postergada más de una vez durante el 2026, finalmente será este jueves 12 de noviembre a las 20 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano, será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por TyC Sports.

La Supercopa Argentina se juega desde el 2012

La primera vez que se disputó la Supercopa Argentina fue en el 2012, cuando Arsenal se quedó con el título luego de vencer 4-3 en los penales a Boca tras el empate sin goles en los 90 minutos. Las siguientes dos ediciones se definieron por la mínima, gracias a los triunfos 1-0 de Vélez y Huracán sobre Arsenal y River, respectivamente.

En lo que respecta a la Supercopa Argentina 2015, que se llevó a cabo a principios del 2016, San Lorenzo dio una clase de fútbol al golear 4-0 a Boca, mientras que en la edición 2016 Lanús pasó por arriba a River con un contundente 3-0.

Vélez es el último campeón.

La Supercopa Argentina 2017 la ganó River en Mendoza, Superclásico mediante, la 2018 a parar a manos de Boca, que derrotó por penales a Rosario Central después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Por otra parte, la edición correspondiente al 2019 tuvo que esperar hasta el 2021 debido a la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, River aplastó a Racing con una contundente goleada 5-0.

Finalmente, los últimos campeones de la Supercopa Argentina fueron Boca (3-0 a Patronato), River (2-1 a Estudiantes de La Plata) y Vélez (2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero).

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

2012: Arsenal

2013: Vélez

2014: Huracán

2015: San Lorenzo

2016: Lanús

2017: River

2018: Boca

2019: River

2022: Boca

2023: River

2024: Vélez

River la ganó 3 veces, Boca 2 y con una figuran Arsenal, Vélez, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Vélez.