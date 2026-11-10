Independiente Rivadavia y Estudiantes quieren inscribir su nombre en el historial de la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves, para definir al nuevo campeón de la Supercopa Argentina, sumar una nueva estrella y agregar su nombre al listado de ganadores de este trofeo.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la Supercopa Argentina, sumar una estrella y agregar su nombre al listado de ganadores de este trofeo.
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves, para definir al nuevo campeón de la Supercopa Argentina, sumar una nueva estrella y agregar su nombre al listado de ganadores de este trofeo.
La de este año será la duodécima edición de la competencia que enfrenta al Pincha, ganador del Trofeo de Campeones de la temporada pasada, y a la Lepra, dueño de la Copa Argentina en 2025.
Ambos equipos ultiman detalles de su preparación y viajarán este miércoles a Córdoba donde se espera una importante asistencia de hinchas de ambos equipos.
Además de esta Supercopa Argentina, el conjunto platense jugará el 28 de este mes nada menos que la final de la Copa Libertadores y los azules tendrán que visitar a Boca en el arranque de los playoffs del Torneo Clausura.
La final, postergada más de una vez durante el 2026, finalmente será este jueves 12 de noviembre a las 20 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano, será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por TyC Sports.
La primera vez que se disputó la Supercopa Argentina fue en el 2012, cuando Arsenal se quedó con el título luego de vencer 4-3 en los penales a Boca tras el empate sin goles en los 90 minutos. Las siguientes dos ediciones se definieron por la mínima, gracias a los triunfos 1-0 de Vélez y Huracán sobre Arsenal y River, respectivamente.
En lo que respecta a la Supercopa Argentina 2015, que se llevó a cabo a principios del 2016, San Lorenzo dio una clase de fútbol al golear 4-0 a Boca, mientras que en la edición 2016 Lanús pasó por arriba a River con un contundente 3-0.
La Supercopa Argentina 2017 la ganó River en Mendoza, Superclásico mediante, la 2018 a parar a manos de Boca, que derrotó por penales a Rosario Central después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.
Por otra parte, la edición correspondiente al 2019 tuvo que esperar hasta el 2021 debido a la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, River aplastó a Racing con una contundente goleada 5-0.
Finalmente, los últimos campeones de la Supercopa Argentina fueron Boca (3-0 a Patronato), River (2-1 a Estudiantes de La Plata) y Vélez (2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero).
River la ganó 3 veces, Boca 2 y con una figuran Arsenal, Vélez, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Vélez.