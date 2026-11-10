El cronograma completo de la Selección argentina de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está pactado para las 17, con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados. A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

El combinado nacional quiere cerrar el año de la mejor manera, luego de un 2026 en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y en el que además, tuvo la despedida de su histórico capitán, Lionel Messi, tras 21 años vistiendo la camiseta. El cuerpo técnico, el cual no ha confirmado aún su continuidad, lleva adelante la renovación post luego de aquella etapa canónica del 10.

Scaloni viene convocando jugadores que no han formado parte del último proceso de ocho años donde la Selección argentina ganó cuatro títulos.

Cronograma de actividades

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado)

Miércoles 11 de noviembre

17.00 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)

Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni