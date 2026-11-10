Gastón Gaudio encendió la polémica en las redes y la interna de Independiente está al rojo vivo

En plena campaña electoral, en la que se lo ha visto con una relación cercana al “Grupo Champagne” que conduce a Independiente en la actualidad, Gastón Gaudio salió a despegarse y criticó duramente a los dirigentes actuales de la institución.

El tenista que supo ser campeón del Grand Slam de Roland Garros en 2004 afirmó que a la conducción actual del club le “queda muy poco” para que sean sacados del club “para siempre”.

La interna de Independiente, al Rojo vivo

Con la promesa de un nuevo sponsor principal multimillonario como uno de los atractivos más grandes de su candidatura para los socios del Rojo, Gaudio reclamó enterarse que la dirigencia que encabeza Grindetti busca renovar a la empresa actual, la casa de apuestas SportsBet, por una temporada más.

Además, acusó al oficialismo de contratar trolls para enviarle mensajes.

Según el candidato de Gente de Independiente, esta situación se dio mientras él, junto a su grupo de trabajo, se encontraban en Qatar “para terminar de cerrar el contrato más grande de la historia”, a pesar de que la dirigencia actual se quiera “seguir llevando lo poco que queda en el club”.

“Los socios de Independiente no lo vamos a permitir”, cerró el candidato que se enfrentará al periodista Enrique Sacco y al dirigente deportivo Luciano Nakis en las elecciones del 13 de diciembre.

Para los comicios ya se aprobó un padrón provisorio en el que hay 62.500 socios habilitados para ejercer el derecho al voto, para el cual se necesitan al menos tres años de antigüedad ininterrumpida como socio hasta el día de la elección, con la cuota al día y sin suspensiones.