El DT de la selección de Egipto fue despedido tras un escándalo familiar y un equipo ya le ofreció un contrato

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) destituyó a Hossam Hassan como seleccionador nacional a raíz de una serie de escándalos vinculados a su vida privada que afectaron la imagen y estabilidad del equipo en los últimos meses.
La Federación Egipcia de Fútbol destituyó al entrenador Hossam Hassan tras un escándalo familiar, y horas después un club le propuso un contrato.
La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) destituyó a Hossam Hassan como seleccionador nacional a raíz de una serie de escándalos vinculados a su vida privada que afectaron la imagen y estabilidad del equipo en los últimos meses.
La decisión se tomó días después de que el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Egipto le prohibiera al entrenador aparecer en plataformas mediáticas del país.
El incidente que precipitó la salida de Hassan ocurrió en agosto, cuando una disputa entre sus dos esposas derivó en una violenta pelea en un hotel. Según testigos, la discusión escaló a tal punto que hubo golpes y objetos volando, lo que obligó al personal del lugar a intervenir para separarlas.
El propio Hassan, presente en la escena, se desvaneció por los nervios y debió ser trasladado de urgencia a un centro médico.
El episodio, registrado en video y viralizado en redes sociales, generó un gran revuelo mediático en Egipto. Tras el incidente, Hassan se separó oficialmente de su primera esposa, Howaida Al-Gharabawi.
La situación con su segunda mujer, Dina Mostafa (conocida como Dan Adam), escaló a los tribunales, donde los abogados del técnico presentaron una denuncia por presunta falsificación de documentos oficiales y bigamia.
La salida de Hassan se produjo a pesar de que llevó a la selección egipcia a su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, alcanzando los octavos de final del Mundial 2026 por primera vez. Dirigió 38 partidos, con un saldo de 21 victorias, 10 empates y 7 derrotas.
Horas después de su destitución, el club sudafricano Mamelodi Sundowns le propuso a Hassan asumir la dirección técnica de su plantel.
El entrenador, considerado un ídolo del fútbol egipcio, recibió la oferta con agrado, aunque decidió postergar su respuesta para definir su futuro en las próximas horas.
Ali Maher, quien dirigía al Ceramica Cleopatra, fue designado como su sucesor.