El DT de la selección de Egipto fue despedido tras un escándalo familiar y un equipo ya le ofreció un contrato

El propio Hassan, presente en la escena, se desvaneció por los nervios y debió ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

El episodio, registrado en video y viralizado en redes sociales, generó un gran revuelo mediático en Egipto. Tras el incidente, Hassan se separó oficialmente de su primera esposa, Howaida Al-Gharabawi.

La situación con su segunda mujer, Dina Mostafa (conocida como Dan Adam), escaló a los tribunales, donde los abogados del técnico presentaron una denuncia por presunta falsificación de documentos oficiales y bigamia.

Egipto hizo un gran Mundial y Hassan ya tiene una oferta

La salida de Hassan se produjo a pesar de que llevó a la selección egipcia a su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, alcanzando los octavos de final del Mundial 2026 por primera vez. Dirigió 38 partidos, con un saldo de 21 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

Horas después de su destitución, el club sudafricano Mamelodi Sundowns le propuso a Hassan asumir la dirección técnica de su plantel.

El entrenador, considerado un ídolo del fútbol egipcio, recibió la oferta con agrado, aunque decidió postergar su respuesta para definir su futuro en las próximas horas.

Ali Maher, quien dirigía al Ceramica Cleopatra, fue designado como su sucesor.