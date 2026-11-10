El Flaco López y Agustín Giay palpitaron la fecha con la Selección argentina y la final de la Copa Libertadores

José Manuel López y Agustín Giay arribaron al país para sumarse a la Selección argentina en la serie de amistosos que afrontará frente a Uruguay y Costa Rica por la última fecha FIFA del año.
José Manuel López y Agustín Giay llegaron al país para jugar la serie de amistosos con la Selección argentina
José Manuel López y Agustín Giay arribaron al país para sumarse a la Selección argentina en la serie de amistosos que afrontará frente a Uruguay y Costa Rica por la última fecha FIFA del año.
En ese marco, ambos futbolistas que hoy militan en Palmeiras de Brasil, palpitaron no solo los compromisos con la Albiceleste sino también la final de la Copa Libertadores que tendrán a fin de mes frente a Estudiantes de La Plata.
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, José Manuel López y Agustín Giay mostraron su alegría de sumarse a una nueva convocatoria del seleccionado argentino. "Siempre feliz y a aprovechar las oportunidades, como siempre", señaló el Flaco al ser consultado por las sensaciones de afrontar nuevos compromisos con la Albiceleste. "Siempre feliz de estar acá", remarcó por su parte el lateral derecho del Palmeiras.
La lesión de Lautaro Martínez dejó al Toro al margen de la última convocatoria del 2026 a la Selección argentina. Si bien está en la lista Julián Álvarez, el Flaco López se ilusiona con poder sumar minutos en los encuentros ante Uruguay, en la Bombonera, y Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. "Obviamente intentamos estar todos siempre, Lauti no puede estar pero hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole", comentó al respecto el delantero del Verdao.
En materia de la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata el próximo 28 de noviembre, José Manuel López aseguró que "es lindo" llegar a esa instancia "contra un equipo argentino" y palpitó: "Va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla".
Por su parte, Agustín Giay comentó al respecto: "Tenemos Estudiantes, Copa de Brasil en otra final con Gremio. Tenemos un final de año muy movido".
En cuanto a la Selección argentina, el defensor busca meterse en la consideración definitiva de Lionel Scaloni por lo que cada ventana FIFA trabaja por ese objetivo. "Hay que trabajar y el que esté mejor va a estar acá. La Selección es de las más importantes del mundo, muy contento de estar acá y siempre voy a dar lo mejor para estar".