El Flaco López y Agustín Giay palpitaron la fecha con la Selección argentina y la final de la Copa Libertadores

La lesión de Lautaro Martínez dejó al Toro al margen de la última convocatoria del 2026 a la Selección argentina. Si bien está en la lista Julián Álvarez, el Flaco López se ilusiona con poder sumar minutos en los encuentros ante Uruguay, en la Bombonera, y Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. "Obviamente intentamos estar todos siempre, Lauti no puede estar pero hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole", comentó al respecto el delantero del Verdao.

En materia de la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata el próximo 28 de noviembre, José Manuel López aseguró que "es lindo" llegar a esa instancia "contra un equipo argentino" y palpitó: "Va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla".

Por su parte, Agustín Giay comentó al respecto: "Tenemos Estudiantes, Copa de Brasil en otra final con Gremio. Tenemos un final de año muy movido".

En cuanto a la Selección argentina, el defensor busca meterse en la consideración definitiva de Lionel Scaloni por lo que cada ventana FIFA trabaja por ese objetivo. "Hay que trabajar y el que esté mejor va a estar acá. La Selección es de las más importantes del mundo, muy contento de estar acá y siempre voy a dar lo mejor para estar".