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Atento Independiente Rivadavia: el jugador de Estudiantes que se lesionó y se perderá la Supercopa

A un puñado de días para que se juegue la Supercopa entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, una figura del Pincha se lesionó y es baja

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Estudiantes tiene una sensible baja de cara a la Supercopa Argentina.

Estudiantes tiene una sensible baja de cara a la Supercopa Argentina.

Tras el agónico empate en el clásico ante Gimnasia, donde jugó 80 minutos con uno menos, Independiente Rivadavia se prepara para un partido trascendental. Este jueves, en Córdoba, se verá las caras con Estudiantes en el marco de la Supercopa Argentina.

En las últimas horas, el Pincha recibió malas noticias. A través de sus canales oficiales de comunicación, el elenco platense confirmó el parte médico del delantero Joaquín Correa tras salir lesionado en el empate 1-1 ante Talleres.

Estudiantes recibi&oacute; una mala noticia antes de jugar contra Independiente Rivadavia.

Estudiantes recibió una mala noticia antes de jugar contra Independiente Rivadavia.

El atacante sufrió una lesión muscular de grado 2 en el bíceps de la pierna derecha que lo margina de la Supercopa Argentina que se jugará en cancha de Belgrano. Pero esto no es todo, ya que también pone en duda la presencia del futbolista en la final de la Copa Libertadores, que será el 28 de noviembre en Uruguay.

Joaqu&iacute;n Correa se pierde la final contra Independiente Rivadavia.

Joaquín Correa se pierde la final contra Independiente Rivadavia.

Los detalles del parte médico y lo que se le viene al "Pincha"

El Tucu Correa debió solicitar el cambio a los 25 minutos del segundo tiempo en la última fecha del torneo Clausura. El diagnóstico oficial determina un desgarro con un tiempo estimado de recuperación de tres semanas, lo que descarta automáticamente su presencia en la definición de la Supercopa Argentina.

Pese a la mala noticia, en la Plata apuntan a la recuperación del atacante con la mirada puesta en el 28 de noviembre. Ese día, Estudiantes definirá el título de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Árbitro confirmado para la Supercopa Argentina

El árbitro principal para la final de la Supercopa Argentina será Yael Falcón Pérez. El juez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes; Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.

El polémico Nicolás Ramírez había sido inicialmente asignado para este compromiso que definirá a un nuevo campeón del fútbol argentino. Sin embargo, por una cirugía programada, el árbitro no podrá dirigir en Córdoba al igual que se ausentará de la fecha definitoria del Torneo Clausura este fin de semana.

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