Mariano Echeverría llegó con un difícil desafío: sacar al Deportivo Maipú adelante y lo logró con creces

"En lo personal siempre trato de convencer al jugador de la idea de juego. Me encontré con un grupo de jugadores, en la mayoría que son muy jóvenes, y que juegan muy bien al fútbol y quieren hacer una linda carrera", explicó.

Mariano Echeverría habló de la importancia de Enzo Pérez.

El aporte de Enzo Pérez

Mariano Echeverría, opinó sobre lo que le dio al equipo el experimentado Enzo Pérez. "Su llegada fue clave, en el equipo, su arribo nos jerarquizó, es un jugador de elite".

"En gran parte del torneo hemos convivido con lesiones, como la de Luciano Arnijas, el Memo Montero, Gastón Mansilla. Nos dio mucho en una zona, donde nos habíamos quedado con poca gente", analizó.

"Se siente cómodo en la cancha y siempre trata de ayudar a sus compañeros. En la parte nos ha dado un complemento fantástico", agregó sobre el ex mediocampista de River.

Su regresó al Deportivo Maipú como entrenador tras su paso como jugador

Mariano Echeverría, retornó al club tras su ascenso con el Cruzado al Federal en el 2008 :"En lo personal era un reencuentro, se ponían muchas cosas en la balanza, había estado en el club hace muchos años, como jugador y tenía el recuerdo de haber ascendido".

"La apuesta era grande, conocía el club, la gente que trabaja, llegamos en un momento que el torneo se había iniciado y a los pocos días teníamos el debut en el torneo y nos comprometimos con el club, donde la pasé muy bien deportivamente como jugador", manifestó.

Deportivo Maipú clasificó al Reducido y sueña con el ascenso. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Mariano Echeverría analizó a Deportivo Madryn, rival en octavos

Mariano Echeverría se refirió al Deportivo Madryn, el rival en octavos de final, partido que se jugará este sábado desde las 19, en Puerto Madryn: "Es un equipo que se armó para ascender, nos vamos a enfrentar a un equipo, donde vamos a tener una desventaja deportiva, por la posición de cada equipo".

"Ellos tienen la ventaja de jugar de local y tener el empate a su favor. Nosotros con nuestras armas vamos a ir a buscar el triunfo para seguir en carrera", concluyó el entrenador que tiene un sueño por delante.