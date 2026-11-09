Los tres jugadores que Ponzio busca recuperar en River antes del mano a mano con Lanús

Pensando en el mano a mano con el Granate, Leonardo Ponzio cruza los dedos para recuperar piezas clave en su equipo. Entre algodones, el plantel intensifica los trabajos con la ilusión de poder contar con tres mediocampistas esenciales para el primero de los mata-mata en el torneo local.

Los jugadores que Ponzio espera recuperar en River

Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no habrá fútbol por la fecha FIFA, Ponzio deposita su confianza en recuperar a algunos de sus soldados.