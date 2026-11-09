Los tres jugadores que Ponzio busca recuperar en River antes del mano a mano con Lanús

Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca y del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, River se prepara para el reencuentro con sus hinchas en el Monumental. Por los octavos de final del torneo Clausura, el Millonario recibirá a Lanús.
A la espera del mano a mano con Lanús, por los octavos de final del Clausura, Ponzio se ilusiona con recuperar tres nombres importantes
Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca y del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, River se prepara para el reencuentro con sus hinchas en el Monumental. Por los octavos de final del torneo Clausura, el Millonario recibirá a Lanús.
Pensando en el mano a mano con el Granate, Leonardo Ponzio cruza los dedos para recuperar piezas clave en su equipo. Entre algodones, el plantel intensifica los trabajos con la ilusión de poder contar con tres mediocampistas esenciales para el primero de los mata-mata en el torneo local.
Teniendo en cuenta que el próximo fin de semana no habrá fútbol por la fecha FIFA, Ponzio deposita su confianza en recuperar a algunos de sus soldados.
Con día y horario a definir (la llave se jugará entre el sábado 21 y el domingo 22), River recibirá a Lanús en el Monumental. Sin margen de error, el Millonario buscará encontrar su mejor versión para soñar con poder jugar la Copa Libertadores de la próxima temporada.
En este contexto, son tres los futbolistas por los que Ponzio esperará para conocer su evolución. En caso que lo hagan favorablemente, podrían ser titulares ante Lanús.
Estos son: