Se inauguran los Juegos Binacionales 2026 en Mendoza: habrá 8 delegaciones que competirán en 6 jornadas

Los Juegos tendrá como protagonistas a jóvenes deportistas de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, por Argentina, y de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule, por Chile. Serán ocho delegaciones que compartirán una semana de actividades deportivas y convivencia.

Juegos Binacionales 2026: habrá nueve disciplinas y más de 170 competencias

Los deportistas competirán durante seis jornadas, len nueve disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, básquetbol, voleibol, balonmano, tenis, tenis de mesa y taekwondo.

Las actividades se distribuirán en nueve sedes deportivas de la provincia, preparadas para recibir las distintas pruebas y encuentros. El programa contempla más de 170 competencias, con participación en diferentes categorías y ramas.

La delegación de Mendoza estará conformada por 142 deportistas y 17 oficiales de apoyo, que representarán a la provincia en todas las disciplinas.

Loe Juegos Binacionales tendrán su inauguración en el Club Mendoza de Regatas. Foto: gentileza Prensa Gobierno Mendoza

Los Juegos Binacionales nacieron con el propósito de fortalecer la integración entre las comunidades de ambos lados de la cordillera, utilizando el deporte como espacio de encuentro entre jóvenes de Argentina y Chile.

Cómo será el trabajo organizativo de los Juegos Binacionales

La realización de un acontecimiento de estas características implica un importante despliegue deportivo, logístico y humano. La organización cuenta con un Comité Organizador Local integrado por 20 especialistas, nueve federaciones deportivas y la participación de estudiantes universitarios que colaboran en distintas áreas.

Alrededor de 450 personas estarán involucradas en las tareas necesarias para el desarrollo de los Juegos. Entre ellas se destacan 230 estudiantes universitarios que fueron capacitados para desempeñarse como voluntarios en áreas como prensa y difusión, deporte, hotelería, kinesiología, protocolo, nutrición, logística, transporte e informática, entre otras.

Este trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza, las instituciones educativas y las entidades deportivas permite coordinar el alojamiento, la alimentación, los traslados, la atención de las delegaciones y el funcionamiento de las sedes durante toda la semana.

Para que deportistas, familiares, entrenadores y público en general puedan seguir el desarrollo de la competencia, Mendoza cuenta con una plataforma digital oficial de los Juegos Binacionales 2026.

Los resultados y toda la información oficial estarán disponibles en https://binacionales-2026.web.app/index.html.