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Juegos Binacionales 2026 en Mendoza: lanzaron la plataforma oficial para seguir el evento en vivo

A pocos días de la apertura de los Juegos Binacionales la provincia anfitriona habilitó un sitio web revolucionario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 tienen su exclusiva plataforma.

Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 tienen su exclusiva plataforma.

Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 9 de noviembre, Mendoza dio un paso estratégico en el plano organizativo al habilitar la plataforma digital oficial de los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor. El sitio web reune los cronogramas, las sedes y los detalles de cada jornada.

La convocatoria reunirá a representantes de entre 14 y 18 años y se realizará entre el 9 y el 15 de noviembre. A lo largo de siete días consecutivos los competidores medirán sus capacidades en nueve modalidades deportivas, tanto en la categoría femenina como en la masculina: atletismo, balonmano, básquetbol, vóleibol, tenis, tenis de mesa, ciclismo, natación y taekwondo.

Mendoza est&aacute; lista para recibir los Juegos Binacionales.

Mendoza está lista para recibir los Juegos Binacionales.

Este certamen cuenta con un recorrido de más de dos décadas consolidándose como el principal punto de encuentro deportivo juvenil entre ambos lados de la cordillera.

Para esta edición 2026, la infraestructura mendocina se prepara para recibir una marea humana cercana a las 1.500 personas, sumando a los atletas en formación junto a cuerpos técnicos, cuerpos médicos y autoridades que acompañarán a las delegaciones a lo largo de una intensa semana de actividades.

Los Juegos Binacionales ya tienen su plataforma digital.

Los Juegos Binacionales ya tienen su plataforma digital.

Datos al instante: cronogramas, resultados en directo y medallero

A través de esta plataforma, cualquier usuario podrá consultar la agenda diaria con precisión, conociendo de antemano las instalaciones deportivas asignadas, los horarios de largada o salto inicial y los cruces correspondientes tanto a la rama femenina como masculina.

El portal integrará tableros con actualización en tiempo real para seguir el marcador de cada encuentro y el cuadro general del medallero a medida que se definan los podios de cada jornada.

Asimismo, los interesados y la prensa especializada dispondrán de acceso libre a las bases reglamentarias de cada disciplina, con pautas claras sobre categorías, puntajes y formatos de clasificación.

La mascota oficial de los Juegos Binacionales 2026.

La mascota oficial de los Juegos Binacionales 2026.

Operatoria interna y coordinación logística para las ocho regiones

Más allá de su utilidad informativa para la comunidad, el desarrollo digital opera como una pieza central de gestión para el Comité Organizador Local y las ocho comitivas participantes.

El sistema cuenta con un sector de acceso restringido para que los responsables de cada representación gestionen trámites administrativos, validen la documentación formal y actualicen las nóminas de deportistas.

En esa misma sección se centralizará el operativo logístico de los contingentes, contemplando que cada delegación puede incluir hasta 183 personas entre competidores y staff de apoyo.

Deportistas del Maule (Chile) se preparan para participar en los Juegos Binacionales.

Deportistas del Maule (Chile) se preparan para participar en los Juegos Binacionales.

La herramienta concentra las hojas de ruta para los traslados diarios, la distribución de alojamientos, los turnos de comedor y los canales de comunicación directa con las autoridades de la sede.

La competencia reunirá a cuatro distritos argentinos - Mendoza, San Luis, Córdoba y San Juan - y a cuatro regiones chilenas: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Con la puesta en marcha de este soporte tecnológico, la provincia anfitriona agiliza la coordinación de un evento histórico que vuelve a entrelazar el deporte de base con la confraternidad andina.

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