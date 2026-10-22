Juegos Binacionales 2026 en Mendoza: lanzaron la plataforma oficial para seguir el evento en vivo

Para esta edición 2026, la infraestructura mendocina se prepara para recibir una marea humana cercana a las 1.500 personas, sumando a los atletas en formación junto a cuerpos técnicos, cuerpos médicos y autoridades que acompañarán a las delegaciones a lo largo de una intensa semana de actividades.

Los Juegos Binacionales ya tienen su plataforma digital.

Datos al instante: cronogramas, resultados en directo y medallero

A través de esta plataforma, cualquier usuario podrá consultar la agenda diaria con precisión, conociendo de antemano las instalaciones deportivas asignadas, los horarios de largada o salto inicial y los cruces correspondientes tanto a la rama femenina como masculina.

El portal integrará tableros con actualización en tiempo real para seguir el marcador de cada encuentro y el cuadro general del medallero a medida que se definan los podios de cada jornada.

Asimismo, los interesados y la prensa especializada dispondrán de acceso libre a las bases reglamentarias de cada disciplina, con pautas claras sobre categorías, puntajes y formatos de clasificación.

La mascota oficial de los Juegos Binacionales 2026.

Operatoria interna y coordinación logística para las ocho regiones

Más allá de su utilidad informativa para la comunidad, el desarrollo digital opera como una pieza central de gestión para el Comité Organizador Local y las ocho comitivas participantes.

El sistema cuenta con un sector de acceso restringido para que los responsables de cada representación gestionen trámites administrativos, validen la documentación formal y actualicen las nóminas de deportistas.

En esa misma sección se centralizará el operativo logístico de los contingentes, contemplando que cada delegación puede incluir hasta 183 personas entre competidores y staff de apoyo.

Deportistas del Maule (Chile) se preparan para participar en los Juegos Binacionales.

La herramienta concentra las hojas de ruta para los traslados diarios, la distribución de alojamientos, los turnos de comedor y los canales de comunicación directa con las autoridades de la sede.

La competencia reunirá a cuatro distritos argentinos - Mendoza, San Luis, Córdoba y San Juan - y a cuatro regiones chilenas: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Con la puesta en marcha de este soporte tecnológico, la provincia anfitriona agiliza la coordinación de un evento histórico que vuelve a entrelazar el deporte de base con la confraternidad andina.