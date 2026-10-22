Un club de Paraguay impuso un código de vestimenta para periodistas y encendió la polémica

"Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta", señalaba la placa institucional.

En uno de los apartados, el texto detallaba: "El ingreso es sport elegante, ya sea para cronista, fotógrafo o personal de prensa". Asimismo, remarcaba: "Una buena imagen también comunica".

El código de vestimenta que impuso el club paraguayo.

La voces de los protagonistas

Todo comenzó cuando en las redes sociales se viralizaron unas fotos de Adriana Caballero, una fotógrafa paraguaya que asiste a los partidos para realizar su trabajo. Un medio de comunicación del país vecino realizó un artículo periodístico sobre la situación, algo que a la profesional no le cayó bien.

Las imágenes de Adriana Caballero se hicieron viral en las redes.

"La forma en que estoy vestida no sebe ser motivo para otras cosas, analizó Caballero. Además, manifestó que si existía alguna observación sobre su vestimenta lo adecuado era hablar directamente con ella y en privado.

La fotógrafa se expresó al respecto.

Por su lado, Héctor Melgarejo, presidente del club, manifestó: Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas".

"Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan", agregó el dirigente.

Y, para concluir, aseguró que el código de vestimenta no está vigente y que los profesionales "pueden ir como van normalmente".