Eduardo Domínguez palpitó la final contra Boca por Copa Sudamericana

Dicen que el fútbol siempre da revancha y Eduardo Domínguez tiene por delante la oportunidad ideal para sacarse la espina de aquella Copa Sudamericana de 2015, que se le escapó en su primera experiencia como entrenador al mando de Huracán.
Atlético Mineiro clasificó a la final de la Copa Sudamericana y jugará contra Boca; Eduardo Domínguez, DT del conjunto brasileño, se refirió al respecto
Dicen que el fútbol siempre da revancha y Eduardo Domínguez tiene por delante la oportunidad ideal para sacarse la espina de aquella Copa Sudamericana de 2015, que se le escapó en su primera experiencia como entrenador al mando de Huracán.
Ahora el panorama es otro: pasaron 11 años, cuenta con mayor rodaje y es el DT del Atlético Mineiro; además, enfrente tendrá a Boca, un equipo que ha demostrado tener las herramientas para luchar en los tres frentes y que va por todo.
La final del segundo certamen más importante del continente será el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia: "Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo".
"Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", analizó el entrenador argentino.
En cuanto a sus próximos partidos, dijo: "Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros".
La primera experiencia de Eduardo Domínguez como entrenador fue en Huracán y comenzó de la mejor manera, aunque no logró coronarla con el título: el Globo llegó a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River en las semifinales.
Sin embargo, en la definición frente a Independiente Santa Fe y luego de empatar sin goles tanto en la ida como en la vuelta, el conjunto colombiano se impuso por 3 a 1 en la definición por penales en Bogotá.
Ahora, once años después, el entrenador de 48 años buscará levantar el trofeo en el mismo país que lo vio caer; la tarea no será sencilla porque adelante tendrá al Boca del Vasco Arruabarrena.