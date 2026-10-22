Eduardo Domínguez palpitó la final contra Boca por Copa Sudamericana

Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente.

"Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", analizó el entrenador argentino.

En cuanto a sus próximos partidos, dijo: "Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros".

Eduardo Domínguez como entrenador de Huracán, tiempo atrás.

Eduardo Domínguez va por la revancha

La primera experiencia de Eduardo Domínguez como entrenador fue en Huracán y comenzó de la mejor manera, aunque no logró coronarla con el título: el Globo llegó a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River en las semifinales.

Sin embargo, en la definición frente a Independiente Santa Fe y luego de empatar sin goles tanto en la ida como en la vuelta, el conjunto colombiano se impuso por 3 a 1 en la definición por penales en Bogotá.

Ahora, once años después, el entrenador de 48 años buscará levantar el trofeo en el mismo país que lo vio caer; la tarea no será sencilla porque adelante tendrá al Boca del Vasco Arruabarrena.