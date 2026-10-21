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Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

Boca le dio vuelta la serie a Vasco Da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana donde su rival será Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana.

Boca cumplió. Tras el Maracanazo ante Vasco Da Gama, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena sacó pasaje para disputar la final de la Copa Sudamericana. Su rival se definió durante la jornada de este miércoles. Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, dejó en el camino a Montevideo City Torque y peleará contra el Xeneize por el título.

El partido definitorio del segundo torneo de clubes más importante del continente se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Atlético Mineiro ganó la serie y jugará la final con Boca

En condición de local, Atlético Mineiro había ganado 3-0 el partido de ida y llegó con una importante ventaja a la revancha disputada en Uruguay donde tras un primer tiempo dinámico e intenso, ninguno de los equipos logró romper el cero en el marcador.

El conjunto uruguayo tomó la iniciativa, controló las acciones de ataque y generó las mejores ocasiones de gol, obligando a la zaga visitante a intervenir constantemente para sostener la igualdad antes del descanso.

La gran figura de los primeros 45 minutos fue la defensa brasileña, liderada por el arquero Gabriel Delfim y el zaguero Vitão. Delfim evitó la apertura del marcador con una brillante atajada ante un disparo de Facundo Silvera a los 12 minutos, aunque un error suyo en la salida casi le cuesta caro al Galo.

El tramo final mantuvo la misma tónica, con un Torque insistente desde fuera del área y un Atlético Mineiro replegado, cortando el juego con faltas y despejes defensivos. Pese al empuje del equipo local, el marcador no se movió.

El segundo tiempo comenzó accidentado y con avisos en ambas áreas. Atlético Mineiro estrelló un remate en el palo tras un tiro de Reinier a los 6 minutos, pero Montevideo City Torque respondió con firmeza, asumiendo el protagonismo y generando constantes llegadas que obligaron a la defensa visitante a multiplicar sus despejes.

El punto de quiebre llegó a los 29 minutos con la expulsión de Alan Franco en el Galo por doble amonestación. Con un hombre más, los locales volcaron su ataque a través de las variantes desde el banco y la ejecución constante de tiros de esquina para asfixiar al rival en su propio campo.

La paridad se rompió con el tiempo a punto de cumplirse. Kevin Silva puso el 1-0 a los 89 minutos, mientras que Gary Kagelmacher el 2-0 cuando se jugaba el primer minuto de adición. Pese al envión anímico, no hubo tiempo para más.

Con un global de 3-2, Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana.

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