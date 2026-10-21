Una joven denunció un intento de secuestro a la salida de la facultad por parte de un chofer de Uber

“Como medidas preventivas, en un primer momento se inhabilita la cuenta del conductor hasta tanto continúe la investigación y, además, se verifican los antecedentes y la situación de las cuentas para poder dar curso a ese protocolo”, agregó.

Cómo fueron los hechos

El 7 de octubre, el secretario de Adicciones de la provincia, Lucas Haurigot Posse, denunció que su hija fue víctima de un intento de secuestro tras abordar un auto que había pedido desde la Facultad de Filosofía y Letras, en el parque 9 de Julio, con destino a Soldati al 700.

De acuerdo con esa versión, una vez que arrancó, la joven se sintió desvanecer y se bajó abruptamente del auto, al sospechar que la habían intoxicado con alguna sustancia.

El funcionario radicó la denuncia minutos después y publicó una captura de pantalla con el rostro y los datos del acusado, tomada de la aplicación Uber. Al día siguiente y tras la difusión del caso, el acusado se presentó voluntariamente en sede policial. De manera extraoficial, trascendió que negó haber intentado secuestrar a la joven.

La representante de la aplicación explicó que la firma se puso a disposición de la Justicia para aportar todos los datos que conduzcan al esclarecimiento del hecho. Además, detalló cuáles son las medidas de seguridad que ofrece la empresa.

“Tenemos herramientas para antes, durante y después del viaje. Un socio conductor, para registrarse, tiene que presentar una serie de documentación para acreditar identidad y un certificado de antecedentes penales sin ningún tipo de anotación. Además, la aplicación le va a pedir una selfi de manera aleatoria con la tecnología de reconocimiento facial para certificar que la persona que en ese momento está manejando con la aplicación sea la misma persona que nosotros tenemos en nuestro registro”, puntualizó.

“Durante los viajes, tanto usuarios como conductores tenemos herramientas como compartir el viaje en tiempo real a contactos de confianza y un botón de emergencia para comunicarnos directamente con el 911”, enumeró.

También existe la modalidad “Uber Ellas”, en la que conductoras llevan a pasajeras para sentirse más seguras. Finalmente, se ofrece la opción de grabar el audio del viaje.

“Todos los traslados que se realizan tienen una cobertura de Galicia Seguros por accidentes personales y responsabilidad civil. El ecosistema de seguridad que hoy tenemos en la aplicación busca que el viaje sea una experiencia cada vez más segura y que puedan viajar de la manera más tranquila posible tanto conductores como usuarios. La seguridad es un compromiso permanente para Uber”, finalizó.

Fuente: tendenciadenoticias.com.ar