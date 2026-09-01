Unos 200 choferes de Uber y Cabify reclamaron por las demoras en los permisos para trabajar

Los conductores, que no tienen un gremio que los agrupe, se autoconvocaron a través de redes y por comunicaciones de WahtsApp y entregaron un petitorio para pedir que se agilicen los trámites de permisos de explotación y que se amplíe el plazo de vencimiento que hasta esta jornada era de 3 meses.
Desde el Gobierno quien tomó nota del pedido fue el titular del área, Luis Borrego, quien aseguró que se está trabajando para agilizar los tiempos e informó que los permisos ahora serán por 6 meses. Además se quejó de que la mayoría de las demoras es por responsabilidad de las plataformas.
Hasta 2 meses sin trabajar
Quienes llegaron hasta la sede de Transporte dieron testimonio de los problemas que padecen por no tener el permiso para manejar. Periodistas de Radio Nihuil y de Canal 7 recogieron declaraciones de quienes se sienten perjudicados por esta situación que les impide trabajar.
"Las demoras que se producen son por problemas quizás distintos, pero a la vez comunes. En mi caso llevo 60 días sin trabajar, es decir sin ingresos y los gastos fijos hay que hacerlos igual, como seguro, RTO, la cuota del auto...", contó Lourdes.
La mujer especificó que "la plataforma -Uber y/o Cabify- se demora en enviar la documentación a Transporte y luego Transporte se demora más den generar el permiso".
Lo cierto es que los manifestantes coincidieron en que tienen bloqueadas sus cuentas, en algunos casos desde hace 15 días y en otros desde hace unos dos meses. "Llamamos y nos dicen que está todo en proceso".
Los vehículos que trabajan con aplicaciones en Mendoza son cerca de 8.000, "pero los que no tienen problemas ahora, los tendrán pronto si esto no se regulariza", dijo también Sandri.
El petitorio fue firmado por unos 200 choferes y fue recibido en mesa de entradas.
Tras la ruidosa movilización, que incluyó bocinazos y estacionamientos en doble fila el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicó que "recibimos el petitorio y les dijimos que estamos trabajando para mejorar el proceso de intercambio de información con las plataformas".
Según el funcionario "son las aplicaciones -en la mayoría de los casos- las que generan las demoras. Para atenuar un poco la situación ampliamos a 6 meses la duración de los permisos".
En pocas palabras
- Choferes de Uber y Cabify: unos 200 manifestaron por demoras en los permisos de trabajo.
- Promesa de agilización: autoridades aseguraron que se acelerará la tramitación y los permisos serán por 6 meses.
- Responsabilidad de plataformas: el Gobierno señaló a las aplicaciones como causa principal de las demoras actuales.