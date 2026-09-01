Unos 200 choferes de Uber y Cabify reclamaron por las demoras en los permisos para trabajar

Choferes de Uber y Cabify en el pasillo de la Subsecretaría de Transporte. Foto: Pablo Gamba

Hasta 2 meses sin trabajar

Quienes llegaron hasta la sede de Transporte dieron testimonio de los problemas que padecen por no tener el permiso para manejar. Periodistas de Radio Nihuil y de Canal 7 recogieron declaraciones de quienes se sienten perjudicados por esta situación que les impide trabajar.

"Las demoras que se producen son por problemas quizás distintos, pero a la vez comunes. En mi caso llevo 60 días sin trabajar, es decir sin ingresos y los gastos fijos hay que hacerlos igual, como seguro, RTO, la cuota del auto...", contó Lourdes.

La mujer especificó que "la plataforma -Uber y/o Cabify- se demora en enviar la documentación a Transporte y luego Transporte se demora más den generar el permiso".

Lo cierto es que los manifestantes coincidieron en que tienen bloqueadas sus cuentas, en algunos casos desde hace 15 días y en otros desde hace unos dos meses. "Llamamos y nos dicen que está todo en proceso".

Los vehículos que trabajan con aplicaciones en Mendoza son cerca de 8.000, "pero los que no tienen problemas ahora, los tendrán pronto si esto no se regulariza", dijo también Sandri.

El petitorio de los choferes de Uber y Cabify llevan cerca de 200 firmas. Foto: Canal 7

El petitorio fue firmado por unos 200 choferes y fue recibido en mesa de entradas.

Tras la ruidosa movilización, que incluyó bocinazos y estacionamientos en doble fila el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicó que "recibimos el petitorio y les dijimos que estamos trabajando para mejorar el proceso de intercambio de información con las plataformas".

Según el funcionario "son las aplicaciones -en la mayoría de los casos- las que generan las demoras. Para atenuar un poco la situación ampliamos a 6 meses la duración de los permisos".