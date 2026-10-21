¿Cómo se puede saber cuántos años tiene un árbol?

Métodos para saber los años que tiene un árbol.

En las raíces y ramas también se puede percibir la antigüedad de un árbol. Suelen tener ramas gruesas y raíces grandes y profundas.

Sin embargo, existen muchos métodos y registros para saber exactamente la edad de un árbol, consierando su especie, tronco y usano herramientas especificas.

¿Cuál es el método para medir la edad de un árbol?

Para calcular la edad de los árboles existen herramientas, procedimientos y una ciencia específica encargada de ello: la dendrocronología.

Partiendo de un detalle muy importante de este tipo de plantas que llamamos árboles, podemos medir su edad. Los árboles producen madera nueva cada año, aunque esto no significa que un árbol con muchas capas sea necesariamente uno más viejo.

Algunas especies producen madera mucho más rápido que otras. Otros árboles crecen más lento. El desarrollo también depende del ambiente, la luz, el suelo, el agua y todo lo que una planta necesita para crecer.

Se extrae una muestra del tronco y se cuentan los cilindros de corteza.

¿Entonces cómo se puede definir la edad? Con una herramienta llamada barreno de Pressler se observan las capas del tronco, considerando las de crecimiento de verano y primavera y las capas de invierno y otoño. Es importantísimo considerar la especie del árbol para realizar el cálculo.

El taladro (es un aparato pequeño con forma cilíndrica que no daña al árbol) se introduce en el tronco y se extrae una muestra del mismo. Nunca se corta un árbol para calcular su edad.

En la muestra se pueden ver los anillos de las capas de corteza que el árbol ha producido por años. Se cuentan los anillos, que suelen ser dos por año, uno de crecimiento en primavera/verano y otro de otoño/invierno. Esto equivale a un año de vida.

¿Cuáles son los árboles más antiguos del mundo?

Dos de los árboles más antiguos del mundo.

Dos árboles particulares compiten por el primer puesto, siendo el ganador el alerce milenario conocido como "gran abuelo", que se encuentra en el Parque Nacional Alerce Costero en Chile. Tiene unos 5484 años.

En California se encuentra un Pinus longaeva, conocido como Matusalén, que tiene unos 4853 años de edad.