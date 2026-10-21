Cuál es el único día de octubre donde no tenés que podar tu árbol de naranjas, según el calendario lunar

Calendario lunar: por qué evitar la poda del naranjo en Luna llena

El 26 de octubre coincide con la Luna llena y, de acuerdo con las creencias del calendario lunar, es una jornada poco favorable para realizar una poda intensa en el naranjo. Esta práctica se basa en la idea de que, durante esta fase lunar, la savia circula con mayor intensidad hacia las partes superiores de la planta.

Según esta interpretación, cortar ramas durante la Luna llena podría ocasionar una mayor pérdida de savia y dificultar la recuperación de los tejidos afectados. Además, las heridas que quedan expuestas después de la poda pueden convertirse en puntos vulnerables ante hongos y otros agentes externos, especialmente cuando la humedad y las condiciones ambientales favorecen su desarrollo.