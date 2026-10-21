Cuál es el único día de octubre donde no tenés que podar tu árbol de naranjas, según el calendario lunar

El naranjo es un árbol frutal que necesita cuidados específicos para crecer con fuerza, mantener su follaje y producir frutos de buena calidad. Durante la primavera, la poda forma parte de las tareas de jardinería, pero elegir el momento adecuado también es importante. Según las tradiciones vinculadas al calendario lunar, existe una fecha de octubre en la que conviene evitar los cortes importantes: el día de Luna llena, una recomendación que busca favorecer la recuperación del árbol.
Calendario lunar: por qué evitar la poda del naranjo en Luna llena
El 26 de octubre coincide con la Luna llena y, de acuerdo con las creencias del calendario lunar, es una jornada poco favorable para realizar una poda intensa en el naranjo. Esta práctica se basa en la idea de que, durante esta fase lunar, la savia circula con mayor intensidad hacia las partes superiores de la planta.
Según esta interpretación, cortar ramas durante la Luna llena podría ocasionar una mayor pérdida de savia y dificultar la recuperación de los tejidos afectados. Además, las heridas que quedan expuestas después de la poda pueden convertirse en puntos vulnerables ante hongos y otros agentes externos, especialmente cuando la humedad y las condiciones ambientales favorecen su desarrollo.
Por este motivo, quienes siguen el calendario lunar prefieren reservar esta fecha para otras tareas de mantenimiento y postergar los cortes más importantes. Sin embargo, es importante aclarar que no existe evidencia científica sólida que demuestre que la Luna llena aumente la pérdida de savia o que determine por sí sola el éxito de una poda. La salud del árbol, el clima y el uso de herramientas limpias tienen una influencia más directa.
Cómo cuidar un naranjo durante la primavera
La primavera es una etapa importante para el desarrollo del naranjo, ya que aumentan las temperaturas y se reactiva el crecimiento. Para acompañar este proceso, conviene poner en práctica estas tareas de jardinería:
- Revisar el estado de las ramas, retirar las que estén secas o dañadas y eliminar aquellas que se crucen o dificulten la ventilación de la copa
- El riego debe adaptarse a la temperatura y a la humedad del suelo. Lo recomendable es mantener la tierra ligeramente húmeda, sin provocar encharcamientos que puedan perjudicar las raíces
- Comprobar que el terreno tenga un buen drenaje
- Revisar las hojas y los brotes permite detectar a tiempo posibles plagas