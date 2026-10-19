Árbol limonero: cuándo es la época en la que crecen sus flores y cómo usar café para que broten

Si notás que a tu planta le cuesta dar sus características flores blancas, o querés acelerar este proceso natural, existe un truco casero tan económico como efectivo: el uso de los restos de café en la tierra del árbol.

Las flores son una parte fundamental en la salud del limonero.

La época en la que un limonero florece

Especialistas en botánica y jardinería coinciden en que la principal etapa de floración del limonero ocurre durante la primavera. A medida que ascienden las temperaturas y se incrementan las horas de luz solar directa, la planta despierta de su letargo invernal e inicia una intensa brotación.