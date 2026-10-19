Árbol limonero: cuándo es la época en la que crecen sus flores y cómo usar café para que broten

El árbol limonero ocupa un lugar de preferencia en los patios y huertas por su fragancia, su follaje y la ventaja invaluable de regalar limones frescos durante gran parte del año, pero para que este ejemplar alcance su máximo potencial y deje frutos de gran tamaño, resulta indispensable asegurar una floración sana y abundante.
Si notás que a tu planta le cuesta dar sus características flores blancas, o querés acelerar este proceso natural, existe un truco casero tan económico como efectivo: el uso de los restos de café en la tierra del árbol.
La época en la que un limonero florece
Especialistas en botánica y jardinería coinciden en que la principal etapa de floración del limonero ocurre durante la primavera. A medida que ascienden las temperaturas y se incrementan las horas de luz solar directa, la planta despierta de su letargo invernal e inicia una intensa brotación.
Dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas del lugar, la brotación floral sigue este calendario:
- Floración principal (Primavera): se produce entre los meses de septiembre y noviembre en el hemisferio sur, siendo la más voluminosa y la que genera la cosecha más importante.
- Refloración (Verano / Otoño): muchas variedades de cítricos (como el limonero "cuatro estaciones") pueden experimentar brotaciones secundarias en períodos más cálidos si reciben el riego y los nutrientes adecuados.
Paso a paso: cómo usar el café en el limonero
Para evitar la formación de hongos o el moho en la base del limonero, es fundamental aplicar este preparado de forma correcta:
- Secar los restos de café: una vez utilizado el filtro, dejá secar bien la borra al sol sobre un papel o plato para quitar toda la humedad.
- Espolvorear sobre la tierra: colocá entre dos y tres cucharadas de este polvo alrededor de la base del tronco, manteniendo unos 10 a 15 centímetros de distancia del tallo principal.
- Mezclar con suavidad: con la ayuda de un rastrillo pequeño o tenedor, integrá el residuo orgánico con la capa superficial del sustrato.
- Regar moderadamente: aplicá un riego suave a continuación para que los nutrientes comiencen a infiltrarse hacia las raíces.
En pocas palabras
- Floración principal: el limonero florece abundantemente en primavera, entre septiembre y noviembre.
- Refloración: algunas variedades, como el "cuatro estaciones", pueden brotar en verano y otoño con cuidados.
- Uso de café: los restos secos de café, aplicados con moderación, pueden estimular la floración del limonero.