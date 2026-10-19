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Árbol limonero: cuándo es la época en la que crecen sus flores y cómo usar café para que broten

Si quieres que tu limonero crezca con flores, debes asegurarte de hacer un truco sencillo en la época adecuada. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con este truco, los nutrientes irán a las raíces del árbol. 

Con este truco, los nutrientes irán a las raíces del árbol. 


El árbol limonero ocupa un lugar de preferencia en los patios y huertas por su fragancia, su follaje y la ventaja invaluable de regalar limones frescos durante gran parte del año, pero para que este ejemplar alcance su máximo potencial y deje frutos de gran tamaño, resulta indispensable asegurar una floración sana y abundante.

Si notás que a tu planta le cuesta dar sus características flores blancas, o querés acelerar este proceso natural, existe un truco casero tan económico como efectivo: el uso de los restos de café en la tierra del árbol.

Las flores son una parte fundamental en la salud del limonero.&nbsp;

Las flores son una parte fundamental en la salud del limonero.

La época en la que un limonero florece

Especialistas en botánica y jardinería coinciden en que la principal etapa de floración del limonero ocurre durante la primavera. A medida que ascienden las temperaturas y se incrementan las horas de luz solar directa, la planta despierta de su letargo invernal e inicia una intensa brotación.

Dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas del lugar, la brotación floral sigue este calendario:

  • Floración principal (Primavera): se produce entre los meses de septiembre y noviembre en el hemisferio sur, siendo la más voluminosa y la que genera la cosecha más importante.
  • Refloración (Verano / Otoño): muchas variedades de cítricos (como el limonero "cuatro estaciones") pueden experimentar brotaciones secundarias en períodos más cálidos si reciben el riego y los nutrientes adecuados.
Con diferentes elementos caseros, puedes ayudar a que las flores crezcan en el &aacute;rbol.&nbsp;

Con diferentes elementos caseros, puedes ayudar a que las flores crezcan en el árbol.

Paso a paso: cómo usar el café en el limonero

Para evitar la formación de hongos o el moho en la base del limonero, es fundamental aplicar este preparado de forma correcta:

  • Secar los restos de café: una vez utilizado el filtro, dejá secar bien la borra al sol sobre un papel o plato para quitar toda la humedad.
  • Espolvorear sobre la tierra: colocá entre dos y tres cucharadas de este polvo alrededor de la base del tronco, manteniendo unos 10 a 15 centímetros de distancia del tallo principal.
  • Mezclar con suavidad: con la ayuda de un rastrillo pequeño o tenedor, integrá el residuo orgánico con la capa superficial del sustrato.
  • Regar moderadamente: aplicá un riego suave a continuación para que los nutrientes comiencen a infiltrarse hacia las raíces.

En pocas palabras

  • Floración principal: el limonero florece abundantemente en primavera, entre septiembre y noviembre.
  • Refloración: algunas variedades, como el "cuatro estaciones", pueden brotar en verano y otoño con cuidados.
  • Uso de café: los restos secos de café, aplicados con moderación, pueden estimular la floración del limonero.
Resumen generado por Thinkindot AI

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