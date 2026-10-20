Súper Niño: los municipios del Gran Mendoza intensifican la gestión del arbolado público

Los municipios preparan su plan para el arbolado ante los efectos del Súper Niño.

Bajo la nueva normativa, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Mediante su Departamento de Forestación, dicta los lineamientos generales, define los criterios mínimos y coordina la plataforma digital “Mi Árbol” y ejerce el poder de policía general frente a incumplimientos sistemáticos de los organismos.

Los municipios tienen la jurisdicción exclusiva y el control directo, según la nueva ley, sobre el arbolado público de sus departamentos para podar, erradicar, fiscalizar y aplicar las sanciones locales que consideren. También organismos como la Dirección Provincial de Vialidad, el Departamento General de Irrigación o Vialidad Nacional, tienen jurisdicción sobre los ejemplares ubicados en rutas o cauces hídricos bajos sus órbitas técnicas.

Este es el informe de El Siete sobre el arbolado público y el Súper Niño.

Capital erradicará 140 árboles secos

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en su Plan de Gestión Forestal 2026, contabilizó 70.000 ejemplares. Además de delinear acciones destinadas al mantenimiento, conservación, renovación y recuperación del arbolado público.

Sólo en calle Perú, entre calles Colón y Pedro Molina, erradicaron 15 forestales secos para prevenir situaciones de riesgo.

“Un forestal seco es un riesgo tanto para peatones como para conductores, sobre todo si hay viento Zonda o fuertes tormentas como las pronosticadas en el marco del Súper Niño. Por eso estamos trabajando en la prevención”, explicó Ulpiano Suarez, el intendente de Capital.

La comuna tiene previsto erradicar más de 140 forestales secos, de los cuales 50 pertenecen a organismos provinciales.

Otro de los ejes del plan es la desinfección del arbolado, que combina los métodos tradicionales realizados por operarios municipales y la utilización de drones para la pulverización de forestales de gran tamaño.

Más de 100.000 árboles en zona urbana en Luján de Cuyo

El departamento de Luján de Cuyo tiene casi 5.000 kilómetros cuadrados con características urbanas, rurales y de montaña. Sólo en el tejido urbano el relevamiento del municipio arrojó más de cien mil árboles.

“El arbolado es de todos los mendocinos, aunque haya responsables en distintos lugares. Sobre las rutas nacionales, Vialidad Nacional y sobre las provinciales, Vialidad Provincial. Pero cuando el árbol está en riesgo, desde el municipio accionamos sin mediar excusas”, afirmó el intendente Esteban Allasino.

Explicó que a todos los operativos de poda va un ingeniero agrónomo habilitado para las tareas de mantenimiento.

“Nunca falta el vecino o vecina que manifiesta que no está de acuerdo con la tarea de poda. Y después lamentamos que es árbol que no se podó, por la actitud caprichosa del frentista, sea el que en la próxima tormenta se caiga. Pasa habitualmente”, se lamentó Allasino.

Mendoza cuentas con muchas zonas arboladas.

90.000 forestales en Godoy Cruz

De acuerdo al relevamiento realizado en el departamento de Godoy Cruz, hay más de 90.000 árboles

El intendente Diego Costarelli, explicó que están trabajando desde 2023 con recursos propios de la comuna para mantener y sostener el arbolado público.

“Nosotros dejamos de tener en las distintas contingencias climáticas caídas de árboles. Sí, el desprendimiento de alguna rama. Pero este plan sostenido de cuidado del arbolado público empieza a dar sus frutos. Hace más de dos años que en Godoy Cruz no se cae un árbol grande, que podría haber provocado alguna tragedia”.

Sólo en el Parque Benegas, la comuna plantó 100 árboles nuevos, en una zona cercana a la estación, donde está previsto el desvío de la traza del Metrotranvía a Luján de Cuyo.

En este sentido, Costarelli remarcó que la política de cuidado del arbolado público del Municipio “excedió siempre a la norma”, por las prácticas que la comuna ya venía implementando.

En Maipú han erradicado 2.500 árboles en riesgo

La comuna de Maipú, declaró en octubre de 2025 la emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado, por 90 días. Esa medida se definió, luego de la muerte de una mujer por el derribo de un ejemplar a fines de septiembre, mientras circulaba con su auto.

La declaración de emergencia, sirvió para agilizar los procesos administrativos y presupuestarios para atender con urgencia los ejemplares urbanos y su reemplazo.

“En Maipú hay más de 8.500 árboles con algún grado de problemática. Muchos de los cuales son jurisdicción de Vialidad Provincial o Irrigación, a quienes hemos presentado este informe”, explicó Eduardo Mezzabotta, secretario de Infraestructura y Servicios.

Explicó que fuera de la órbita urbana han erradicado 2500 árboles que presentaban distintos grados de riesgo.

“En la zona urbana hemos superado más de 2.700 intervenciones, para evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir”, detalló el funcionario.

En Las Heras hay 170.000 árboles y más de 750 en mal estado

En la municipalidad de Las Heras admiten que el departamento tiene una problemática estructural vinculada al mantenimiento y erradicación de ejemplares en riesgo.

A comienzos de septiembre, el municipio ya había aprobado la erradicación de 750 ejemplares para evitar accidentes.

“Tenemos un gran problema con la empresa tercerizada que hace los despejes de los cables, porque deja los árboles desbalanceados, que antes estaban en buenas condiciones y luego terminan siendo peligrosos”, se quejó Francisco Lo Presti, el intendente de Las Heras.

El jefe comunal explicó que desde la entrada en vigencia de la nueva ley están erradicando 30 árboles por semana, que en realidad es “lo que les da la capacidad operativa”.

Se trabaja en las comunas con la mira en el cuidado de los árboles. Foto: Ciudad de Mendoza

En Guaymallén hay 8.500 árboles en mal estado

En la comuna tienen relevados 160.000 árboles, de los cuales 8500 están en riesgo y 500 que comenzaron a ser erradicados porque estaban a punto de caerse.

En solo un mes, la municipalidad sacó 273 forestales por el Súper Niño. Eran ejemplares, con mal estado vegetativo, o por la ubicación o interacción con la infraestructura, presentaban condiciones que podrían haber incrementado su vulnerabilidad frente a vientos o precipitaciones intensas.

“El 5% del arbolado público de Guaymallén está en un estado vegetativo malo o seco. En cuatro meses tendremos resuelta la situación”, afirmó Marcos Calvente, el intendente de ese departamento.

En estos diez meses, la comuna ya plantó 1.728 nuevos árboles.

Multa de hasta $9 millones por talar un árbol sin permiso

Las comunas saben, de acuerdo a la nueva ley, que por cada árbol erradicado del espacio público, deben plantar como mínimo tres nuevos ejemplares. Además deben presentar cada cuatro años un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público con carácter de declaración jurada, que incluye riego, poda, control sanitario, extracción y reforestación.

El nuevo marco regulatorio contempla multas y sanciones tanto a particulares como profesionales y empresas ejecutoras de proyectos: