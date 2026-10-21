Rociar vinagre en las hojas del potus: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El potus es una de las plantas más elegidas para decorar el hogar gracias a sus hojas verdes, su crecimiento abundante y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Sin embargo, para conservar su aspecto saludable, es importante mantener sus hojas limpias y revisar periódicamente la presencia de insectos. Estas cosas se pueden lograr con un simple truco de jardinería: rociándole vinagre a sus hojas.
Para qué sirve el vinagre en las hojas del potus y cómo utilizarlo
Entre los trucos caseros de jardinería, rociar vinagre aparece como una alternativa popular, aunque es fundamental conocer sus efectos antes de aplicarlo directamente sobre el potus.
El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede afectar los tejidos vegetales cuando entra en contacto directo con ellos. Por eso, lo primero que se recomienda es colocar unas gotas de vinagre en un spray, con agua, para diluir la acidez del ingrediente y no dañar al potus.
Si el objetivo es eliminar el polvo acumulado, lo más recomendable es limpiar las hojas del potus rociando esta preparación y luego pasando un paño suave. Este procedimiento ayuda a retirar la suciedad sin exponer la superficie vegetal a sustancias que pueden provocar manchas o lesiones.
Por otro lado, si buscamos alejar plagas como pulgones, cochinillas u otros insectos, podemos rociar la misma preparación sobre el sustrato. Si buscás un método más efectivo, podés mojar un pedacito de algodón en vinagre y colocarlo en la maceta del potus.
Finalmente, más allá de las sugerencias de rociar vinagre en el potus, existe una técnica (con el mismo ingrediente) que ayuda a los ejemplares en agua. Si tenés esta planta en un recipiente de agua, podés colocarle dos gotitas de vinagre cada cuatro días para asegurar el buen estado del líquido. Además, recordá cambiar el agua cada 10 días aproximadamente.
Más allá de estos trucos de jardinería, es fundamental garantizar el buen estado general del potus. Una iluminación indirecta adecuada, un sustrato con buen drenaje y un riego moderado contribuyen a conservar las hojas firmes y verdes. También es conveniente retirar las hojas secas o deterioradas con herramientas limpias.