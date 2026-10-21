Rociar vinagre en las hojas del potus: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Si el objetivo es eliminar el polvo acumulado, lo más recomendable es limpiar las hojas del potus rociando esta preparación y luego pasando un paño suave. Este procedimiento ayuda a retirar la suciedad sin exponer la superficie vegetal a sustancias que pueden provocar manchas o lesiones.

Conocé los beneficios de rociar vinagre en el potus.

Por otro lado, si buscamos alejar plagas como pulgones, cochinillas u otros insectos, podemos rociar la misma preparación sobre el sustrato. Si buscás un método más efectivo, podés mojar un pedacito de algodón en vinagre y colocarlo en la maceta del potus.

Finalmente, más allá de las sugerencias de rociar vinagre en el potus, existe una técnica (con el mismo ingrediente) que ayuda a los ejemplares en agua. Si tenés esta planta en un recipiente de agua, podés colocarle dos gotitas de vinagre cada cuatro días para asegurar el buen estado del líquido. Además, recordá cambiar el agua cada 10 días aproximadamente.

Es fundamental utilizar el vinagre diluido en el potus.

Más allá de estos trucos de jardinería, es fundamental garantizar el buen estado general del potus. Una iluminación indirecta adecuada, un sustrato con buen drenaje y un riego moderado contribuyen a conservar las hojas firmes y verdes. También es conveniente retirar las hojas secas o deterioradas con herramientas limpias.