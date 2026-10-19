Cómo podar las hojas del potus para que la planta crezca con fuerza los 365 días del año

El potus es una de las plantas de interior más elegidas para decorar la casa gracias a sus hojas verdes y sus tallos colgantes. Sin embargo, para conservar su belleza y estimular el desarrollo de nuevos brotes, es importante realizar una poda adecuada. Este procedimiento permite retirar las partes dañadas, controlar el crecimiento y favorecer una apariencia más frondosa durante todo el año. A continuación, te contaré cómo hacer esta tarea de jardinería de manera precisa.
Cómo podar las hojas del potus correctamente
La poda del potus debe comenzar con una revisión de sus hojas y tallos. El primer paso consiste en identificar las partes amarillas, secas, marchitas o dañadas, ya que retirarlas ayuda a mantener el ejemplar en mejores condiciones. Para hacerlo, se recomienda utilizar tijeras afiladas y desinfectadas, con cortes limpios que eviten lastimar innecesariamente los tejidos.
Si el objetivo es conseguir un potus más tupido, también se pueden recortar algunos tallos demasiado largos. Lo ideal es realizar el corte justo por encima de un nudo, que es el punto del tallo donde nacen las hojas y pueden desarrollarse nuevas raíces o brotes. Esta técnica ayuda a controlar la longitud de las guías y favorece una apariencia más compacta.
Es importante evitar una poda excesiva de una sola vez. Retirar demasiadas hojas verdes puede reducir la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis y ralentizar su recuperación. Por eso, conviene intervenir de manera gradual y conservar suficiente follaje saludable.
Cuál es la mejor época para podar el potus y estimular su crecimiento
El potus puede podarse durante todo el año cuando presenta hojas deterioradas o tallos que necesitan control. Sin embargo, la primavera y el verano suelen ser las épocas más favorables para realizar podas de formación, porque el crecimiento activo facilita la aparición de nuevos brotes.
Durante los meses más fríos, es preferible limitar las intervenciones importantes y concentrarse en retirar las partes secas o enfermas, especialmente si la planta crece lentamente.
Después de la poda, el potus necesita luz indirecta abundante, un sustrato con buen drenaje y riego moderado. Antes de agregar agua, hay que comprobar que la capa superficial de la tierra esté seca para evitar el exceso de humedad, uno de los problemas más frecuentes en esta especie.
Además, durante la temporada de crecimiento se puede aplicar un fertilizante equilibrado, siguiendo las indicaciones del fabricante. Aunque estos cuidados favorecen un desarrollo vigoroso durante los 365 días del año, es normal que el ritmo de crecimiento varíe según la estación, la temperatura y la iluminación disponible.