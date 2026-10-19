Cómo podar las hojas del potus para que la planta crezca con fuerza los 365 días del año

Es importante evitar una poda excesiva de una sola vez. Retirar demasiadas hojas verdes puede reducir la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis y ralentizar su recuperación. Por eso, conviene intervenir de manera gradual y conservar suficiente follaje saludable.

Así podés podar tu potus para fomentar su crecimiento.

Cuál es la mejor época para podar el potus y estimular su crecimiento

El potus puede podarse durante todo el año cuando presenta hojas deterioradas o tallos que necesitan control. Sin embargo, la primavera y el verano suelen ser las épocas más favorables para realizar podas de formación, porque el crecimiento activo facilita la aparición de nuevos brotes.

Durante los meses más fríos, es preferible limitar las intervenciones importantes y concentrarse en retirar las partes secas o enfermas, especialmente si la planta crece lentamente.

Las herramientas deben estar podadas y desinfectadas para una correcta tarea de jardinería.

Después de la poda, el potus necesita luz indirecta abundante, un sustrato con buen drenaje y riego moderado. Antes de agregar agua, hay que comprobar que la capa superficial de la tierra esté seca para evitar el exceso de humedad, uno de los problemas más frecuentes en esta especie.

Además, durante la temporada de crecimiento se puede aplicar un fertilizante equilibrado, siguiendo las indicaciones del fabricante. Aunque estos cuidados favorecen un desarrollo vigoroso durante los 365 días del año, es normal que el ritmo de crecimiento varíe según la estación, la temperatura y la iluminación disponible.