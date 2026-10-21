La Municipalidad de Guaymallén invita a docentes, directivos, estudiantes y profesionales vinculados con la educación a participar del V Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia, que este año se desarrollará bajo el lema “Cuidar el presente, construir el futuro”.
Guaymallén abre las inscripciones para el V Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia
Guaymallén realizará el V Congreso de Educación en Primera Infancia con especialistas en desarrollo infantil, juego, psicomotricidad y aprendizaje.
Un encuentro para reflexionar sobre educación y desarrollo infantil
El encuentro se realizará el martes 27 de octubre, de 8.30 a 20 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc y propone una jornada de formación, actualización profesional e intercambio de experiencias para quienes trabajan en el acompañamiento de las infancias.
La propuesta pone el foco en los primeros años de vida como una etapa clave para el desarrollo integral de niños y niñas, donde los vínculos afectivos, el juego, el lenguaje, la comunicación y el movimiento cumplen un rol fundamental en los procesos de aprendizaje y bienestar.
Juego, psicomotricidad y nuevas herramientas para acompañar las infancias
El Congreso abordará la primera infancia desde una mirada integral, interdisciplinaria y basada en derechos, incorporando aportes de la pedagogía, la psicología del desarrollo, la salud, la inclusión educativa, la atención temprana y la psicomotricidad.
Si bien las actividades estarán orientadas especialmente al acompañamiento de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años, esta edición sumará contenidos destinados a las edades comprendidas entre los 4 y los 13 años, en línea con el trabajo que realizan los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y los Centros de Apoyo Educativo (CAE).
Entre las propuestas destacadas se encuentra “¿Y si la red se rompe?”, un espacio dedicado al acompañamiento temprano y la práctica psicomotriz, que invita a reflexionar sobre la importancia del juego libre en el desarrollo motor, emocional y social.
También se desarrollará la propuesta “Neurorecreación: el juego como estrategia neuroeducativa”, enfocada en los aportes de la neurociencia y la recreación para fortalecer el aprendizaje, el bienestar emocional y los vínculos humanos.
A través de conferencias, paneles y experiencias compartidas, el Congreso busca ofrecer herramientas concretas para enriquecer las prácticas cotidianas de quienes trabajan con la infancia en ámbitos educativos y comunitarios.
Datos del encuentro
- Fecha: martes 27 de octubre de 2026.
- Horario: de 8.30 a 20 horas.
- Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén.
- Destinatarios: docentes, directivos, estudiantes, profesionales y personas vinculadas con la educación y el acompañamiento de las infancias.
En pocas palabras
- Congreso Provincial: Guaymallén abre inscripciones para el V Congreso de Educación en Primera Infancia.
- Enfoque: el evento abordará el desarrollo infantil, juego, psicomotricidad y aprendizaje para niños de 45 días a 13 años.
- Profesionales: participan docentes, directivos, estudiantes y profesionales vinculados a la educación y el cuidado de infancias.