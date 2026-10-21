Guaymallén abre las inscripciones para el V Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia

Juego, psicomotricidad y nuevas herramientas para acompañar las infancias

El Congreso abordará la primera infancia desde una mirada integral, interdisciplinaria y basada en derechos, incorporando aportes de la pedagogía, la psicología del desarrollo, la salud, la inclusión educativa, la atención temprana y la psicomotricidad.

Si bien las actividades estarán orientadas especialmente al acompañamiento de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años, esta edición sumará contenidos destinados a las edades comprendidas entre los 4 y los 13 años, en línea con el trabajo que realizan los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y los Centros de Apoyo Educativo (CAE).

Entre las propuestas destacadas se encuentra “¿Y si la red se rompe?”, un espacio dedicado al acompañamiento temprano y la práctica psicomotriz, que invita a reflexionar sobre la importancia del juego libre en el desarrollo motor, emocional y social.

También se desarrollará la propuesta “Neurorecreación: el juego como estrategia neuroeducativa”, enfocada en los aportes de la neurociencia y la recreación para fortalecer el aprendizaje, el bienestar emocional y los vínculos humanos.

A través de conferencias, paneles y experiencias compartidas, el Congreso busca ofrecer herramientas concretas para enriquecer las prácticas cotidianas de quienes trabajan con la infancia en ámbitos educativos y comunitarios.

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