La trampa del taller: pedía plata para arreglar los autos, pero los retenía sin repararlos

Un hombre de 61 años fue imputado por estafar a cuatro clientes con más de 16 millones de pesos en su taller de la calle French al 700 en Rosario. Este exigía grandes sumas de dinero para supuestos repuestos y mantenía los automóviles guardados hasta casi un año sin repararlos usando el mismo modus operandi.
Ocurrió en Rosario: pedía plata para arreglar los autos, pero los arreglos nunca estaban
La Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva efectiva para un mecánico de 61 años imputado por estafar a cuatro clientes en su taller del barrio de Arroyito. Según la investigación judicial, el acusado simulaba capacidad técnica para reparar automóviles, solicitaba exageradas sumas de dinero para supuestos repuestos y mano de obra, y retenía los vehículos durante meses sin realizar arreglos ni posibilidad de devolverlos a sus dueños.
Según Página 12, el modus operandi del estafador consistía en engañar a los propietarios con excusas cambiantes y falsas promesas de entrega. El primer caso documentado tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando una mujer le entregó un automóvil Fiat Idea para solucionar un problema en el motor.
A lo largo de once meses de retención, la víctima le transfirió más de 7,2 millones de pesos entre pagos electrónicos y entregas en efectivo. Cuando la dueña exigió la devolución de su rodado, el mecánico la intimidó con amenazas y posteriormente bloqueó las comunicaciones.
El 14 de octubre de 2026, las autoridades policiales efectuaron un allanamiento en el taller situado en la calle French al 700. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron el coche de la primera denunciante con el motor desarmado.
En el mismo galpón se secuestraron otros tres vehículos pertenecientes a damnificados: un Fiat Palio por el que exigió 3,5 millones de pesos, un Volkswagen Fox al que le había removido la planta motriz tras cobrar 3,8 millones, y un Chevrolet Onix por el cual continuó pidiendo desembolsos hasta la víspera del operativo. En todos los casos, el sospechoso impidió el acceso de los clientes al local y cortó todo diálogo.
Qué determinó la justicia
La Justicia dictó la prisión preventiva efectiva para el mecánico de 61 años hasta el 11 de diciembre próximo, medida dictada por la jueza María de los Ángeles Granato. Asimismo, a partir de la imputación presentada por el fiscal Fernando Dalmau, se le formalizó la acusación por cuatro hechos de estafa por un monto total que supera los 16 millones de pesos.