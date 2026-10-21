La trampa del taller: pedía plata para arreglar los autos, pero los retenía sin repararlos

A lo largo de once meses de retención, la víctima le transfirió más de 7,2 millones de pesos entre pagos electrónicos y entregas en efectivo. Cuando la dueña exigió la devolución de su rodado, el mecánico la intimidó con amenazas y posteriormente bloqueó las comunicaciones.

Según el fiscal Fernando Dalmau los pedidos de dinero continuaron hasta el día antes del allanamiento.

El 14 de octubre de 2026, las autoridades policiales efectuaron un allanamiento en el taller situado en la calle French al 700. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron el coche de la primera denunciante con el motor desarmado.

En el mismo galpón se secuestraron otros tres vehículos pertenecientes a damnificados: un Fiat Palio por el que exigió 3,5 millones de pesos, un Volkswagen Fox al que le había removido la planta motriz tras cobrar 3,8 millones, y un Chevrolet Onix por el cual continuó pidiendo desembolsos hasta la víspera del operativo. En todos los casos, el sospechoso impidió el acceso de los clientes al local y cortó todo diálogo.

Qué determinó la justicia

La Justicia dictó la prisión preventiva efectiva para el mecánico de 61 años hasta el 11 de diciembre próximo, medida dictada por la jueza María de los Ángeles Granato. Asimismo, a partir de la imputación presentada por el fiscal Fernando Dalmau, se le formalizó la acusación por cuatro hechos de estafa por un monto total que supera los 16 millones de pesos.