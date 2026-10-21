Una pareja plantó 4.000 árboles en una finca: 25 años después, hicieron brotar 14 manantiales donde solo había uno

En esta finca de América del Sur también creció una producción agrícola diversa. Alrededor de las colmenas, la pareja mantiene unas 80 variedades de árboles frutales, entre ellas especies de la Mata Atlántica y de la Amazonía, además de cultivos como mango y aguacate. La apicultura se convirtió en una de sus principales actividades económicas. Producen miel para vender en los mercados locales y también contribuyen a la polinización de las plantas.

Un esfuerzo que inspira a América del Sur

La recuperación de la propiedad forma parte de un esfuerzo más amplio en Espírito Santo. Desde 2011, el programa Reflorestar, impulsado por el Gobierno estatal con apoyo del Banco Mundial, promueve la conservación de bosques nativos y la restauración de terrenos rurales. Entre sus herramientas se encuentran los pagos por servicios ambientales, que compensan a los productores por proteger y recuperar la vegetación.

En sus primeros 15 años, el programa llegó a más de 5.000 propiedades, contribuyó a restaurar 12.000 hectáreas y apoyó la conservación de otras 13.000. Las actuaciones buscan mejorar la disponibilidad y la calidad del agua, reducir la erosión y disminuir los riesgos asociados a las inundaciones y las sequías.