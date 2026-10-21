Manu Ginóbili estuvo en Mendoza y eligió las mejores fotos para resumir su visita

Emanuel Ginóbili pasó unos días de vacaciones en Mendoza con amigos y resumió en diez imágenes publicadas en sus redes sociales algunos de los lugares que visitó.
Emanuel Ginóbili pasó unos días de vacaciones en Mendoza con amigos y los resumió en diez imágenes publicadas en sus redes sociales
Emanuel Ginóbili pasó unos días de vacaciones en Mendoza con amigos y resumió en diez imágenes publicadas en sus redes sociales algunos de los lugares que visitó.
"¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!", indicó el 4 veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs en su cuenta de instagram de 1,4 millones de seguidores para acompañar las 10 imágenes que eligió de sus vacaciones en la provincia.
Teniendo en cuenta la popularidad del crack de la Generación Dorada bien puede decirse que su posteo representa una acción de marketing más que valiosa para Mendoza.
1. Épico almuerzo en Angélica y visita a Bodega Catena Zapata
2. Rutini Wines
3. Nos despertamos con esta nevada en Tupungato. Muy inesperada a mitad de Octubre.
4. Cata se aceite de oliva y acero balsámico en Corazón de Lunlunta. MUY recomendado.
5. Visita a Terrazas de los Andes.
6. Con Pablo Aranda, nuestro anfitrión estrella, de Bodega Argento / Otronia.
7. Almuerzo y paseo por Hotel Potrerillos.
8. Otro almuerzo inolvidable con visita a Casa Vigil.
9. Padel con amigos para bajar un poco las calorías extras consumidas
10. Creando nuestro propio vino en Bodega Andeluna.
En sus stories Manu agregó, entre otras imágenes, una "costillita" en el restorán Bodega Viejo Isaías y resaltó la atención de Gabriel Guardia de la olivícola Corazón de Lunlunta.
Para terminar el bahiense agradeció personalmente "a Pablo Aranda y Alejandro Vigil por tanta generosidad!" a la vez que cerró su publicación resumiendo: "La pasamos ESPECTACULAR!".