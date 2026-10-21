Manu Ginóbili estuvo en Mendoza y eligió las mejores fotos para resumir su visita

1. Épico almuerzo en Angélica y visita a Bodega Catena Zapata

2. Rutini Wines

3. Nos despertamos con esta nevada en Tupungato. Muy inesperada a mitad de Octubre.

4. Cata se aceite de oliva y acero balsámico en Corazón de Lunlunta. MUY recomendado.

5. Visita a Terrazas de los Andes.

6. Con Pablo Aranda, nuestro anfitrión estrella, de Bodega Argento / Otronia.

7. Almuerzo y paseo por Hotel Potrerillos.

8. Otro almuerzo inolvidable con visita a Casa Vigil.

9. Padel con amigos para bajar un poco las calorías extras consumidas

10. Creando nuestro propio vino en Bodega Andeluna.

En sus stories Manu agregó, entre otras imágenes, una "costillita" en el restorán Bodega Viejo Isaías y resaltó la atención de Gabriel Guardia de la olivícola Corazón de Lunlunta.

Para terminar el bahiense agradeció personalmente "a Pablo Aranda y Alejandro Vigil por tanta generosidad!" a la vez que cerró su publicación resumiendo: "La pasamos ESPECTACULAR!".