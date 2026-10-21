Argentina, con dos mendocinos, se coronó en el Panamericano de tenis de mesa y clasificó a Lima 2027

El Lima, el conjunto nacional alcanzó la gloria con la victoria de Santi Lorenzo sobre Leonardo Iizuka por 3 games a 2 (parciales de 11-8, 11-8, 9-11, 3-11 y 11-3) y no solo repitió el título obtenido en 2025 sino que además ya tenía asegurado el pasaje a los Juegos Panamericanos del año que viene que también se llevarán a cabo en la capital peruana.

Argentina en lo más alto del podio y por encima de Brasil en el Panamericano de tenis de mesa.

Fue el segundo punto de Lorenzo en el match decisivo ya que antes había vencido 11-9 en el quinto set a Guilherme Teodoro, mientras que Sanchi perdió 3-1 con Felipe Arado.