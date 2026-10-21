Argentina, con dos mendocinos, se coronó en el Panamericano de tenis de mesa y clasificó a Lima 2027

El equipo argentino, con los mendocinos Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi, se coronó bicampeón en el Panamericano de tenis de mesa al vencer en la final a Brasil.
El equipo argentino, con Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi, se coronó bicampeón en el Panamericano de tenis de mesa al vencer en la final a Brasil
El equipo argentino, con los mendocinos Santiago Lorenzo y Francisco Sanchi, se coronó bicampeón en el Panamericano de tenis de mesa al vencer en la final a Brasil.
El Lima, el conjunto nacional alcanzó la gloria con la victoria de Santi Lorenzo sobre Leonardo Iizuka por 3 games a 2 (parciales de 11-8, 11-8, 9-11, 3-11 y 11-3) y no solo repitió el título obtenido en 2025 sino que además ya tenía asegurado el pasaje a los Juegos Panamericanos del año que viene que también se llevarán a cabo en la capital peruana.
Fue el segundo punto de Lorenzo en el match decisivo ya que antes había vencido 11-9 en el quinto set a Guilherme Teodoro, mientras que Sanchi perdió 3-1 con Felipe Arado.
Lorenzo y Sanchi compartieron el equipo con Horacio Cifuentes y Martín Bentancor, y entre todos lograron una victoria ajustada después de haber superado en semifinales a Estados Unidos, una de las grandes potencias del continente, para llegar a la definición y coronar una actuación inolvidable.
Bajo la conducción del cuerpo técnico de Franco Piruzzi Argentina batió por 3-2 a los norteamericanos en un match en el que Cifuentes consiguió una victoria clave al vencer a Kanak Jha, número 24 del mundo.
Previamente el equipo argentino venció 3-1 a Colombia.