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Destino: Colombia

Cuánto cuesta viajar en avión a Barranquilla para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

Tras la clasificación de Boca a la definición de la Copa Sudamericana, los hinchas comenzaron a planificar el viaje a Colombia: conoce todos los detalles

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca tiene a su próximo destino: Colombia.

Boca tiene a su próximo destino: Colombia.

El pasaporte al partido por el título encendió de inmediato las búsquedas en las plataformas de turismo y las agencias de viaje de los hinchas de Boca quienes desataron una oleada de consultas donde los evidenciaron una notable dispersión según los tiempos de traslado, las conexiones intermedias y la disponibilidad de plazas frente al salto abrupto de la demanda.

La gran cita continental está programada para el sábado 21 de noviembre en el calor de Barranquilla. El conjunto de La Ribera, que selló su pase tras imponerse 3 a 1 sobre Vasco da Gama en Brasil luego de 21 años, ya tiene su lugar asegurado en el choque decisivo y aguarda por la resolución del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer quién será su contrincante en la batalla final por la Copa Sudamericana.

Boca gan&oacute; en Brasil y el pr&oacute;ximo destino es Colombia; Facundo Herrera fue titular y jugar&iacute;a la final.

Boca ganó en Brasil y el próximo destino es Colombia; Facundo Herrera fue titular y jugaría la final.

Rutas con conexiones para los hichas de Boca: el más accesible

Para el público dispuesto a resignar comodidad con el objetivo de alivianar el impacto en el bolsillo, las distintas aerolíneas comerciales cuentan con itinerarios que demandan hasta dos escalas previas antes de tocar suelo colombiano.

Si bien esta alternativa alarga de forma considerable los tiempos de viaje y permanencia en aeropuertos intermedios, representa la vía de acceso más económica para acompañar al equipo.

Dentro de esta modalidad combinada, los boletos de ida y vuelta encuentran su punto de partida en los US$ 1.653. Al tipo de cambio vigente al momento de la consulta, dicha cifra representa aproximadamente $2.520.389, marcando el umbral tarifario más bajo disponible para asegurarse un lugar en la sede del encuentro.

La sustancial diferencia de costo frente a los trayectos sin paradas posiciona a estas rutas con trasbordo como la variante preferida por quienes viajan con un presupuesto medido, requiriendo una cuidadosa coordinación de horarios para garantizar el arribo a tiempo a la ciudad antes de que ruede la pelota.

Merentiel convirti&oacute; el segundo gol de Boca, el que permiti&oacute; ilusionarse.

Merentiel convirtió el segundo gol de Boca, el que permitió ilusionarse.

Vuelos directos con Aerolíneas Argentinas: rapidez sin escalas y tarifas premium

Aquellos simpatizantes que busquen evitar conexiones aeroportuarias y optimizar al máximo las horas de traslado cuentan con una única opción sin escalas desde Buenos Aires hacia Barranquilla, operada de manera exclusiva por Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo con un relevamiento tarifario realizado el 20 de octubre para el itinerario clásico de fin de semana - partida el viernes 20 de noviembre en la previa del partido y retorno el domingo 22 -, el pasaje del tramo de ida comienza en $3.694.524, mientras que el regreso dominical arranca en los $3.623.928. De esta forma, el paquete completo de ida y vuelta alcanza una cifra total de $7.318.452.

Es fundamental tener en cuenta que estos importes corresponden estrictamente a la tarifa base disponible al momento del monitoreo, por lo que no contemplan costos extra por despacho de equipaje en bodega ni cargos impositivos complementarios. A medida que la ocupación de las aeronaves aumente en las próximas semanas, las plazas restantes quedarán sujetas a incrementos propios de la alta demanda deportiva.

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