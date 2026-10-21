Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
De la eliminación a la gloria

La millonaria cifra que se aseguró Boca por clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026

La clasificación de Boca a la definición de la Copa Sudamericana disparó los ingresos del club: el impactante botín que disputará en el choque decisivo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El gol de Di Lollo abrió el camino de Boca para llegar a la final.

El gol de Di Lollo abrió el camino de Boca para llegar a la final.

La épica noche en Río de Janeiro no solo le devolvió a Boca el protagonismo en el plano internacional, sino que representó una inyección financiera determinante; dejar en el camino a Vasco da Gama en semifinales catapultó al equipo argentino al duelo por el título y transformó el traspié inicial en la Copa Libertadores en una travesía altamente rentable.

Con cada cruce superado a base de carácter y solidez táctica, la institución fue capitalizando su andar deportivo en la Copa Sudamericana, al punto de situarse a las puertas del desembolso más abultado de todo el calendario continental.

Paredes convirti&oacute; el tercer gol de Boca que signific&oacute; el boleto a la final.

Paredes convirtió el tercer gol de Boca que significó el boleto a la final.

Del repechaje a la gloria: Boca y una importante ganancia

El recorrido hacia este presente despegó desde la repesca, donde la angustiosa victoria por penales ante O’Higgins de Chile depositó los primeros 500.000 dólares en las cuentas auriazules.

La marcha triunfal continuó en los octavos de final frente a Recoleta, llave que sumó otros 600.000 dólares a la cosecha, mientras que el posterior acceso a cuartos añadió un premio de 700.000 billetes de la moneda estadounidense, sellando un acumulado provisorio de 1,8 millones de dólares por meterse entre los ocho mejores.

El gran salto financiero se concretó en la antesala de la penúltima ronda tras dejar fuera de combate a São Paulo. Aquel golpe frente al gigante paulista liberó una partida adicional de 800.000 dólares por alcanzar las semifinales, lo que elevó las ganancias acumuladas a un total exacto de 2,6 millones de dólares a lo largo de las cuatro fases eliminatorias previas a la cita carioca.

La &uacute;ltima vez que Boca gan&oacute; la Sudamericana fue en 2005.

La última vez que Boca ganó la Sudamericana fue en 2005.

Cuánto dinero ganará Boca si sale campeón

Para el último partido, la Conmebol fijó los números más impactantes de la tabla de mérito: el cuadro que resulte subcampeón se acreditará un consuelo de 2,5 millones de dólares (asegurándole a Boca un piso mínimo definitivo de 5,1 millones), mientras que el flamante monarca de la Sudamericana se alzará con una bolsa extraordinaria de 10 millones.

Si el elenco de la Ribera logra coronarse, completará una recaudación global histórica de 12,6 millones de dólares en premios deportivos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas