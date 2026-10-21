La millonaria cifra que se aseguró Boca por clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026

La marcha triunfal continuó en los octavos de final frente a Recoleta, llave que sumó otros 600.000 dólares a la cosecha, mientras que el posterior acceso a cuartos añadió un premio de 700.000 billetes de la moneda estadounidense, sellando un acumulado provisorio de 1,8 millones de dólares por meterse entre los ocho mejores.

El gran salto financiero se concretó en la antesala de la penúltima ronda tras dejar fuera de combate a São Paulo. Aquel golpe frente al gigante paulista liberó una partida adicional de 800.000 dólares por alcanzar las semifinales, lo que elevó las ganancias acumuladas a un total exacto de 2,6 millones de dólares a lo largo de las cuatro fases eliminatorias previas a la cita carioca.

La última vez que Boca ganó la Sudamericana fue en 2005.

Cuánto dinero ganará Boca si sale campeón

Para el último partido, la Conmebol fijó los números más impactantes de la tabla de mérito: el cuadro que resulte subcampeón se acreditará un consuelo de 2,5 millones de dólares (asegurándole a Boca un piso mínimo definitivo de 5,1 millones), mientras que el flamante monarca de la Sudamericana se alzará con una bolsa extraordinaria de 10 millones.

Si el elenco de la Ribera logra coronarse, completará una recaudación global histórica de 12,6 millones de dólares en premios deportivos.