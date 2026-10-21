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Todo sobre la venta de entradas para la final de Boca en Copa Sudamericana: cuándo y cómo conseguirlas

Boca espera en la final de la Copa Sudamericana por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. Los hinchas deberán viajar hasta Barranquilla para alentar al Xeneize en busca de la coronación

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Boca vivió una noche histórica en el Maracaná tras vencer a Vasco Da Gama por 3 a 1 y lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026. La última vez que el Xeneize alcanzó dicha instancia de este certamen fue en 2005, cuando se consagró campeón al vencer a Pumas UNAM de México en la definición por penales.

En esta edición, Boca aguarda por una nueva consagración ante el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Mientras tanto, los hinchas del club de la Ribera pueden organizar la obtención de su entrada para la final en Barranquilla.

Venta de entradas para la final de Boca en Copa Sudamericana: cuándo y cómo conseguirlas

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Quienes estén interesados en asistir deberán seguir una serie de pasos que precisó el ente organizador de la Copa Sudamericana: la CONMEBOL.

Si bien la Confederación Sudamericana de Fútbol no determinó aún ni día ni horario para el expendio de tickets para la instancia definitoria, sí detalló instrucciones para que los simpatizantes puedan adquirir su entrada una vez que se habilite la venta.

Desde la entidad aclararon que los boletos solo podrán obtenerse exclusivamente a través de una plataforma habilitada específicamente para la ocasión (la misma será informada por los canales oficiales de la CONMEBOL). Allí también se detallará día y horario de la venta.

Sin embargo, quienes quieran tener información al instante sobre el expendio, pueden registrarse de manera oficial en el Sitio de la CONMEBOL, en el apartado "Tickets Barranquilla 2026" para recibir novedades inmediatas sobre los boletos próximos a salir a la venta.

Habrá cuatro categorías de entradas:

  • Categoría 1: Sector preferencial, ubicado detrás de los bancos de suplentes. (Asientos numerados - Zona neutral).
  • Categoría 2: Sector ubicado en el lateral de enfrente a la Categoría 1. Asientos sin numerar.
  • Categoría 3: Sector ubicado detrás de los arcos. (Asientos sin numerar - Asignado a las aficiones del Equipo A y del Equipo B).
  • Hospitality: Acceso a ubicación Categoría 1, complementado con servicios premium de hospitalidad, incluyendo catering y entretenimiento.

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