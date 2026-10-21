Todo sobre la venta de entradas para la final de Boca en Copa Sudamericana: cuándo y cómo conseguirlas

Si bien la Confederación Sudamericana de Fútbol no determinó aún ni día ni horario para el expendio de tickets para la instancia definitoria, sí detalló instrucciones para que los simpatizantes puedan adquirir su entrada una vez que se habilite la venta.

Desde la entidad aclararon que los boletos solo podrán obtenerse exclusivamente a través de una plataforma habilitada específicamente para la ocasión (la misma será informada por los canales oficiales de la CONMEBOL). Allí también se detallará día y horario de la venta.

Sin embargo, quienes quieran tener información al instante sobre el expendio, pueden registrarse de manera oficial en el Sitio de la CONMEBOL, en el apartado "Tickets Barranquilla 2026" para recibir novedades inmediatas sobre los boletos próximos a salir a la venta.

Habrá cuatro categorías de entradas: