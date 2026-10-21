Inicio Ovación Fútbol Champions League
Champions League

Champions League: Aston Villa, con gol de Buendía, Real Madrid y Betis son tres de los líderes con puntaje ideal

Aston Villa, con gol de Emiliano Buendía, Real Madrid y Betis consiguieron sendas victorias para seguir formando parte del lote de punteros de la Champions League

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Buendía hizo el segundo del Aston Villa.

Buendía hizo el segundo del Aston Villa.

Aston Villa, con gol de Emiliano Buendía, Real Madrid y Betis consiguieron sendas victorias para seguir formando parte del lote de punteros de la Champions League tras jugarse la 3era fecha.

En Birmingham, el Aston Villa sumó su tercera victoria en igual cantidad de partidos y comparte la cima de las posiciones con el Madrid, Liverpool y PSG, bicampeón vigente.

Aston Villa es puntero e invicto en la Champions League.

Aston Villa es puntero e invicto en la Champions League.

Ross Barkley, Emiliano Buendía, de penal, y Henrik Hegghei, en contra, marcaron en Villa Park para asegurar el triunfo 3 a 1 frente al modesto Viking Stavanger de Noruega que descontó en el final a través del danés Peter Christiansen.

El Real Madrid también sostuvo su invicto en el Santiago Bernabéu tras golear al Leipzig de Martín Demichelis por 4 a 1 con goles del portugués Bernardo Silva, el turco Arda Guler, el marfileño Yan Diomande y el francés Kylian Mbappé quien llegó a 12 goles en 12 partidos oficiales del conjunto merengue en la temporada 2026/27. El francés Tidiam Gomis descontó para la visita.

El otro puntero que ganó en la jornada de este miércoles fue el Betis (sin Gio Lo Celso) vencedor del Feyenoord por 1 a 0 con tanto de Isco de penal.

Otros 3 equipos se mantienen invictos en la Champions League

Con 7 puntos producto de 2 triunfos y un empate los que también se mantienen invictos en la actual edición de la Champions League son Stuttgart (empató el martes con el Atlético de Madrid) y Arsenal que empató como visitante 2 a 2 ante el Bayern Múnich que tampoco ha perdido pero solo tiene 5 puntos (empató 2 y ganó 1).

El canadiense Alphonso Davies y el inglés Harry Kane hicieron los goles del local y para los campeones de la Premier hubo tantos de Eberechi Eze y Declan Rice.

Las posiciones de la Champions League

En Milán Inter, sin Lautaro Martínez, le ganó de local 1 a 0 al Shakhtar y finalmente Brujas le ganó al Lens 3 a 0 y Sporting de Lisboa resignó su invicto al caer 3 a 2 de local ante el LASK de Austria.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas