Champions League: Aston Villa, con gol de Buendía, Real Madrid y Betis son tres de los líderes con puntaje ideal

El Real Madrid también sostuvo su invicto en el Santiago Bernabéu tras golear al Leipzig de Martín Demichelis por 4 a 1 con goles del portugués Bernardo Silva, el turco Arda Guler, el marfileño Yan Diomande y el francés Kylian Mbappé quien llegó a 12 goles en 12 partidos oficiales del conjunto merengue en la temporada 2026/27. El francés Tidiam Gomis descontó para la visita.

El otro puntero que ganó en la jornada de este miércoles fue el Betis (sin Gio Lo Celso) vencedor del Feyenoord por 1 a 0 con tanto de Isco de penal.

Otros 3 equipos se mantienen invictos en la Champions League

Con 7 puntos producto de 2 triunfos y un empate los que también se mantienen invictos en la actual edición de la Champions League son Stuttgart (empató el martes con el Atlético de Madrid) y Arsenal que empató como visitante 2 a 2 ante el Bayern Múnich que tampoco ha perdido pero solo tiene 5 puntos (empató 2 y ganó 1).

El canadiense Alphonso Davies y el inglés Harry Kane hicieron los goles del local y para los campeones de la Premier hubo tantos de Eberechi Eze y Declan Rice.

Las posiciones de la Champions League

En Milán Inter, sin Lautaro Martínez, le ganó de local 1 a 0 al Shakhtar y finalmente Brujas le ganó al Lens 3 a 0 y Sporting de Lisboa resignó su invicto al caer 3 a 2 de local ante el LASK de Austria.