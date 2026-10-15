Netflix tiene la versión más fuerte de la saga Monstruo, el caso de Lizzie Borden

Monstruo: la historia de Lizzie Borden, antología creada por Ian Brennan que reconstruye el proceso judicial de 1892 en Massachusetts. Con Ella Beatty y Rebecca Hall, examina los condicionantes sociales que rodearon la imputación por asesinato.

Netflix: de qué trata la serie, Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Nos adentramos en el enigmático caso de Lizzie Borden, acusada de asesinar brutalmente a su padre y madrastra a hachazos en 1892 en Massachusetts. Se revive el descubrimiento de los cuerpos, la investigación y el histórico juicio de 1893, tejiendo una trama de secretos familiares, sospechas y obsesión mediática.

Mientras Lizzie defiende su inocencia, surge una inquietante pregunta: ¿quién fue realmente la víctima y quién el verdadero monstruo detrás del crimen que conmocionó a una nación?

Netflix: reparto de la serie Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Ella Beatty como Lizzie Borden

Vicky Krieps como Bridget Sullivan / Elizabeth Báthory

Rebecca Hall como Abby Borden

Charlie Hunnam como Andrew Borden

Billie Lourd como Emma Borden

Jessica Barden como Nance O'Neil

Sarah Paulson como Aileen Wuornos

Joey Pollari como John Morse

Oliver Spenceman como Stephen

Tráiler de la serie Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Dónde ver la serie Monstruo, la historia de Lizzie Borden, según la zona geográfica