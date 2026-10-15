Netflix acaba de lanzar una de las mejores versiones de la saga Monstruo, en esta oportunidad el atrapante caso de Lizzie Borden.
Netflix tiene la versión más fuerte de la saga Monstruo, el caso de Lizzie Borden
Netflix acaba de lanzar una de las mejores versiones de la saga Monstruo, en esta oportunidad el atrapante caso de Lizzie Borden
La historia de Lizzie Borden volvió al centro de la escena con Monster: la historia de Lizzie Borden, la cuarta temporada de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan.
La producción de Netflix recupera uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos y reconstruye el doble asesinato ocurrido en Fall River, Massachusetts, en 1892.
Monstruo: la historia de Lizzie Borden, antología creada por Ian Brennan que reconstruye el proceso judicial de 1892 en Massachusetts. Con Ella Beatty y Rebecca Hall, examina los condicionantes sociales que rodearon la imputación por asesinato.
Netflix: de qué trata la serie, Monstruo: la historia de Lizzie Borden
Nos adentramos en el enigmático caso de Lizzie Borden, acusada de asesinar brutalmente a su padre y madrastra a hachazos en 1892 en Massachusetts. Se revive el descubrimiento de los cuerpos, la investigación y el histórico juicio de 1893, tejiendo una trama de secretos familiares, sospechas y obsesión mediática.
Mientras Lizzie defiende su inocencia, surge una inquietante pregunta: ¿quién fue realmente la víctima y quién el verdadero monstruo detrás del crimen que conmocionó a una nación?
Netflix: reparto de la serie Monstruo: la historia de Lizzie Borden
- Ella Beatty como Lizzie Borden
- Vicky Krieps como Bridget Sullivan / Elizabeth Báthory
- Rebecca Hall como Abby Borden
- Charlie Hunnam como Andrew Borden
- Billie Lourd como Emma Borden
- Jessica Barden como Nance O'Neil
- Sarah Paulson como Aileen Wuornos
- Joey Pollari como John Morse
- Oliver Spenceman como Stephen
Tráiler de la serie Monstruo: la historia de Lizzie Borden
Dónde ver la serie Monstruo, la historia de Lizzie Borden, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Monstruo, la historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Monstruo, la historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
- España: la serie Monstruo, la historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: lanzó una nueva versión de la saga Monstruo sobre el caso de Lizzie Borden.
- La serie: reconstruye el doble asesinato de 1892 y el juicio posterior en Massachusetts.
- Elenco: Cuenta con Ella Beatty, Vicky Krieps y Rebecca Hall en roles protagónicos.