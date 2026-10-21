Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina: los detalles de su nuevo contrato con la AFA

Está todo dado para que Lionel Scaloni firme su nuevo contrato como DT de la Selección argentina y tanto el anuncio como la firma del acuerdo son inminentes.
Está todo dado para que Lionel Scaloni firme su nuevo contrato como DT de la Selección argentina y tanto el anuncio como la firma del acuerdo son inminentes.
Está todo dado para que Lionel Scaloni firme su nuevo contrato como DT de la Selección argentina y tanto el anuncio como la firma del acuerdo son inminentes.
Tras asumir como interino después del Mundial 2018, el entrenador renovó su vínculo en dos oportunidades y respaldado por los títulos logrados en el Mundial Qatar 2022 y la Copa América de 2021 y 2024 se fue prolongando el ciclo hasta diciembre de este año.
Después de la caída en la final del Mundial 2026 hubo un período de dudas hasta que todo fue decantando en la continuidad del DT y la mayoría de sus colaboradores aunque se especula que Walter Samuel dejará su lugar en el cuerpo técnico.
Tras la despedida de Messi y con el nuevo ciclo en marcha Scaloni viajó a España, donde vive con su familia, y se presume que en los próximos días no solo anunciará la lista para la fecha FIFA de noviembre sino que también se comunicará la renovación y se firmará el nuevo contrato.
Los próximos amistosos de la Selección argentina serán el 13 de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires, y el 17 frente a Costa Rica, en Córdoba. Antes de eso sería el anuncio oficial de la renovación.
Lionel Scaloni y sus colaboradores firmarán un nuevo vínculo con la Selección argentina hasta la Copa América 2028 que seguramente se jugará en Estados Unidos y marcará una década del entrenador en el cargo.
El vínculo tendrá una cláusula de renovación automática hasta el Mundial 2030 en el que todo indica que el DT campeón de Qatar 2022 llegará a un ciclo de 12 años, el más largo de la historia del conjunto nacional.