Un niño de 10 años murió afectado por la ameba "comecerebros"

Luego de que se conociera la noticia, se generó miedo y preocupación entre las personas que suelen ir a las termas, así como la necesidad de conocer cómo actúa el parásito para evitar tomar contacto con él y poner en riesgo la salud.

Desde los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que la ameba comecerebros ingresa por la nariz y a través del nervio olfativo. De ahí llega al cerebro donde produce una meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés), una infección que provoca la destrucción de los tejidos cerebrales, desencadena una inflamación en el cerebro y posteriormente la muerte.

Asimismo, explicaron que el ingreso al organismo suele ocurrir cuando las personas nadan o bucean en lugares cálidos de agua dulce, como lagos y ríos, ya que son sitios donde se encuentra el Naegleria fowleri.

A su vez, también indicaron que hay casos, aunque poco frecuentes, donde una persona también puede infectarse al nadar en aguas que estén contaminadas con otras sustancias. Esto se refiere al agua de una piscina con algún cloro inadecuado o también de la de la canilla calentada y contaminada.

Sin embargo, resaltaron que una persona solo puede enfrentarse a este cuadro cuando el agua está contaminada con Nageleria y esta ingresa por su nariz. Pero esto no ocurre si se traga el agua contaminada por el parásito, ni tampoco se contagia de persona a persona.

Síntomas de una infección provocada por la ameba comecerebros

La ameba "comecerebros" puede ingresar por la nariz cuando una persona nada en agua donde está esté presente y en la mayoría de los casos, la infección sé vuelve letal. Los síntomas comienzan de 1 a 9 días (promedio de 5 días) después de la exposición y pueden ser:

Dolor de cabeza severo

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Rigidez en la nuca

Convulsiones

Estado mental alterado

Alucinaciones

Coma

Si bien hay distintas etapas en cuanto a la aparición de síntomas, se recomienda buscar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas y haber estado en algún sitio donde pueda estar presente la ameba "comecerebros".

Fuente: minutouno.com