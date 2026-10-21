Un niño de 10 años murió afectado por la ameba "comecerebros"

Un niño de 10 años falleció afectado por la ameba "comecerebros", se trata de una especia del reino protista que se encuentra principalmente en agua dulce y tibia; su ingreso en el organismo humano puede provocar la muerte.
Un niño de 10 años que se bañó en las termas de Fiambalá en Catamarca murió, de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección causada por la ameba Naegleria fowleri, también conocida como “comecerebros”; y la intendencia clausuró preventivamente el complejo.
Buscan determinar si el agua está contaminada y si el nene se contagió allí.
Luego de que se conociera la noticia, se generó miedo y preocupación entre las personas que suelen ir a las termas, así como la necesidad de conocer cómo actúa el parásito para evitar tomar contacto con él y poner en riesgo la salud.
Desde los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que la ameba comecerebros ingresa por la nariz y a través del nervio olfativo. De ahí llega al cerebro donde produce una meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés), una infección que provoca la destrucción de los tejidos cerebrales, desencadena una inflamación en el cerebro y posteriormente la muerte.
Asimismo, explicaron que el ingreso al organismo suele ocurrir cuando las personas nadan o bucean en lugares cálidos de agua dulce, como lagos y ríos, ya que son sitios donde se encuentra el Naegleria fowleri.
A su vez, también indicaron que hay casos, aunque poco frecuentes, donde una persona también puede infectarse al nadar en aguas que estén contaminadas con otras sustancias. Esto se refiere al agua de una piscina con algún cloro inadecuado o también de la de la canilla calentada y contaminada.
Sin embargo, resaltaron que una persona solo puede enfrentarse a este cuadro cuando el agua está contaminada con Nageleria y esta ingresa por su nariz. Pero esto no ocurre si se traga el agua contaminada por el parásito, ni tampoco se contagia de persona a persona.
Síntomas de una infección provocada por la ameba comecerebros
La ameba "comecerebros" puede ingresar por la nariz cuando una persona nada en agua donde está esté presente y en la mayoría de los casos, la infección sé vuelve letal. Los síntomas comienzan de 1 a 9 días (promedio de 5 días) después de la exposición y pueden ser:
- Dolor de cabeza severo
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos
- Rigidez en la nuca
- Convulsiones
- Estado mental alterado
- Alucinaciones
- Coma
Si bien hay distintas etapas en cuanto a la aparición de síntomas, se recomienda buscar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas y haber estado en algún sitio donde pueda estar presente la ameba "comecerebros".
Fuente: minutouno.com
En pocas palabras
- Niño de 10 años: murió por una infección de la ameba "comecerebros".
- Origen del contagio: se investiga si fue en las termas de Fiambalá, Catamarca.
- Síntomas: la infección provoca dolor de cabeza, fiebre, náuseas y puede ser letal.