Alerta por rabia en Argentina: el virus circula en murciélagos y baja la vacunación

Aunque la rabia transmitida por perros está controlada en Argentina, el virus continúa presente en animales silvestres y la caída en la vacunación tras la pandemia encendió las alarmas sanitarias. Especialistas advierten que la baja percepción de riesgo en la población pone en peligro la principal barrera de contención contra esta enfermedad mortal.
Entre 2019 y 2024 se notificaros 927 casos confirmados de rabia animal en el país, registrándose un pico de 224 contagios en 2022. La mayoría de estos registros corresponden a murciélagos insectívoros urbanos, que actúan como el principal reservorio del virus en las ciudades.
En 2021, una mujer de 33 años murió de rabia en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido mordida por un gato que frecuentaba su domicilio. Los estudios determinaron que se trataba de la variante antigénica 4, propia de murciélagos insectívoros. Fue el primer caso humano registrado en el país en 13 años.
¿Cuál es el riesgo dentro del hogar?
El escenario actual derriba un mito frecuente: que las mascotas que no salen a la calle están fuera de peligro. Los murciélagos infectados suelen caer en patios, balcones o terrazas debido a desorientación o parálisis. Por su instinto cazador, los gatos domésticos suelen intentar atraparlos, generando una oportunidad de contagio directas.
En los casos registrados en felinos en la provincia de Buenos Aires, los animales no tenían la vacuna al día y contrajeron variantes propias de los murciélagos (Tadarida brasiliensis). Este salto del virus desde la fauna silvestre a los animales de compañía resalta la necesidad de mantener la inmunización al día.
Prevención obligatoria y recomendaciones
La rabia es una zoonosis viral que ataca el sistema nervioso central y resulta 100% fatal una vez que aparecen los síntomas. En Argentina, la vacunación antirrábica en perros y gatos es obligatoria a partir de los 3 meses de edad y debe repetirse anualmente durante toda la vida del animal.
Si encontrás un murciélago caído, de día o volando con dificultad:
- No lo toques: evitá el contacto directo y mantené alejadas a las mascotas.
- Aislalo de forma segura: cubrilo con un balde si es posible sin manipularlo.
- Llamá a Zoonosis: notificá al área de salud de tu municipio para que lo retiren y analicen.
- En caso de mordedura: lavá la herida con abundante agua y jabón y acudí de inmediato a un centro de salud.
En pocas palabras
- Alerta sanitaria: el virus de la rabia circula en murciélagos, afectando la vacunación en Argentina.
- Riesgo en hogares: mascotas pueden contagiarse al interactuar con murciélagos infectados que ingresan a patios.
- Prevención clave: la vacunación anual de perros y gatos es obligatoria y fundamental para evitar la propagación.