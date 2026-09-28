Alerta por rabia en Argentina: el virus circula en murciélagos y baja la vacunación

En 2021 una mujer murió en Buenos Aires tras haber sido mordida por un gato que tenía rabia.

¿Cuál es el riesgo dentro del hogar?

El escenario actual derriba un mito frecuente: que las mascotas que no salen a la calle están fuera de peligro. Los murciélagos infectados suelen caer en patios, balcones o terrazas debido a desorientación o parálisis. Por su instinto cazador, los gatos domésticos suelen intentar atraparlos, generando una oportunidad de contagio directas.

En los casos registrados en felinos en la provincia de Buenos Aires, los animales no tenían la vacuna al día y contrajeron variantes propias de los murciélagos (Tadarida brasiliensis). Este salto del virus desde la fauna silvestre a los animales de compañía resalta la necesidad de mantener la inmunización al día.

Prevención obligatoria y recomendaciones

La rabia es una zoonosis viral que ataca el sistema nervioso central y resulta 100% fatal una vez que aparecen los síntomas. En Argentina, la vacunación antirrábica en perros y gatos es obligatoria a partir de los 3 meses de edad y debe repetirse anualmente durante toda la vida del animal.

En Argentina, la vacunación antirrábica en perros y gatos es obligatoria a partir de los 3 meses de edad y debe repetirse anualmente durante toda la vida del animal.

Si encontrás un murciélago caído, de día o volando con dificultad: