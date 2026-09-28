El Gobierno de Mendoza oficializó un aumento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

Por otra parte, se confirmó que en noviembre todo el personal policial y penitenciario en actividad percibirá un aumento directo del 4%, calculado sobre la asignación base fijada a mediados de año. Este ajuste incidirá también en los montos que perciben los efectivos que realizan servicios extraordinarios a partir del mes siguiente a su aplicación.

El incremento también impactará en las liquidaciones de los beneficiarios del régimen de retiros y pensiones.

Mismo aumento para retirados, pensionados y la aprobación en la Legislatura

Un punto central de la resolución es que la mejora salarial no quedará restringida solo a los uniformados que están en servicio. El Gobierno confirmó que las mismas condiciones y porcentajes se aplicarán a los beneficiarios del régimen de retiros y pensiones, respetando las pautas de movilidad que marca la ley para los jubilados de las fuerzas de seguridad.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que en los próximos días pasará por las cámaras de Senadores y Diputados para su ratificación formal.