El Gobierno de Mendoza oficializó un aumento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo incremento salarial para los efectivos de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial. Al no contar con paritarias ni instancias de negociación colectiva, el Poder Ejecutivo fijó los aumentos mediante el Decreto N° 1970 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros de Seguridad, Hacienda y Gobierno con el objetivo de equiparar sus ingresos al resto de los empleados públicos.
La medida busca mantener la actualización de los sueldos en dos etapas clave del último tramo del año y se aplicará de manera automática en las liquidaciones correspondientes.
Incorporación de adicionales y suba del 4% en noviembre
El decreto establece un esquema de recomposición que combina la integración de un ítem al sueldo básico y un porcentaje de aumento. Por un lado, el 50% de un adicional fijado por ley (ítem 3109) se sumará a la asignación básica en las liquidaciones de septiembre, mientras que el 50% restante se completará en el mes de diciembre.
Por otra parte, se confirmó que en noviembre todo el personal policial y penitenciario en actividad percibirá un aumento directo del 4%, calculado sobre la asignación base fijada a mediados de año. Este ajuste incidirá también en los montos que perciben los efectivos que realizan servicios extraordinarios a partir del mes siguiente a su aplicación.
Mismo aumento para retirados, pensionados y la aprobación en la Legislatura
Un punto central de la resolución es que la mejora salarial no quedará restringida solo a los uniformados que están en servicio. El Gobierno confirmó que las mismas condiciones y porcentajes se aplicarán a los beneficiarios del régimen de retiros y pensiones, respetando las pautas de movilidad que marca la ley para los jubilados de las fuerzas de seguridad.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que en los próximos días pasará por las cámaras de Senadores y Diputados para su ratificación formal.
En pocas palabras
- Aumento oficializado: el Gobierno de Mendoza incrementó los salarios de la Policía y el Servicio Penitenciario.
- Detalles del aumento: se incorpora un ítem al básico y un 4% directo en noviembre, aplicable también a retirados.
- Aprobación legislativa: el decreto pasará por la Legislatura Provincial para su ratificación formal.