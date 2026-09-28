Mendoza ratificó el acuerdo con Nación y pagará $212.152 millones hasta 2027

Alfredo Cornejo y el ministro Luis "Toto" Caputo firmaron un convenio de compensación de deuda de la Provincia con Nación y el Senado le dio sanción definitiva. Foto: archivo

Tras cruzar ambas cifras, quedó un saldo de $212.152.886.914 a favor de la Nación. Ese es el monto que Mendoza deberá devolver mediante un esquema de pagos que se extiende hasta 2027.

Cómo pagará Mendoza los $212.152 millones

El convenio divide la devolución del capital en 3 tramos. El primero, de $97.500 millones, se paga en 4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el primer vencimiento previsto para el último día hábil de agosto de 2026.

A eso se suma una cuota única de $8.434.931.506,85, con vencimiento en el último día hábil de diciembre de este año.

El tercer tramo comprende $106.217.955.407,15, que serán abonados en 7 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del último día hábil de junio de 2027.

El acuerdo establece además una tasa nominal anual del 15%. Los intereses devengados hasta diciembre de 2026 serán cancelados en una cuota durante ese mes, mientras que desde enero de 2027 se calcularán mensualmente sobre el capital pendiente.

La Nación cobrará las cuotas mediante retenciones sobre los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos que correspondan a Mendoza. El convenio habilita a comenzar esas retenciones desde el decimoquinto día hábil anterior a cada vencimiento.

Qué reconoce Nación por las rutas 40 y 143

Dentro de los $121.282 millones reconocidos a Mendoza hay $80.000 millones vinculados con obras sobre las rutas nacionales 40 y 143.

Ese reconocimiento está sujeto a una condición: Vialidad Nacional deberá controlar la ejecución y medición de los trabajos e informar cada seis meses el grado de avance.

Si se determina que la provincia incumplió alguno de los convenios específicos, la compensación correspondiente a la parte incumplida podrá quedar sin efecto. En ese caso, Mendoza deberá devolver el monto proporcional más los intereses de actualización, que también podrán ser retenidos de la coparticipación.

Mendoza desiste de dos juicios contra Nación

Como parte del acuerdo, la provincia también se comprometió a desistir de 2 acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una de ellas cuestionaba la constitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto nacional 473/2023, relacionado con la modificación del Impuesto a las Ganancias. La otra estaba vinculada con el Decreto 756/2018, que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El convenio establece que cada parte afrontará sus propios gastos judiciales y que las costas comunes serán divididas por mitades.

El acuerdo también establece que Mendoza deberá enviar periódicamente a la Secretaría de Hacienda de la Nación información sobre su presupuesto, impuestos, gastos, deuda, personal, situación del Tesoro, cuentas bancarias, ingresos y financiamiento a los municipios.

Según los cálculos realizados por organismos del Ministerio de Hacienda provincial, la modificación del cronograma de vencimientos representa para Mendoza un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026.