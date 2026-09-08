El Senado aprobó el acuerdo con Nación que reconoce una deuda de $121.282 millones con Mendoza

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó en el Senado la conveniencia del convenio de compensación de deudas de Mendoza y Nación.

Ahora con este acuerdo que firmaron Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la Nación que le había adelantado ese monto a Mendoza le reconció a Mendoza una deuda de $121.282 millones, que terminó descontando de lo que la provincia debe devolver.

Este monto incluye cerca de $80.000 millones destinados a la ejecución y cancelación de obras en las rutas nacionales 40 y 143, sumado a $39.000 millones en compensaciones derivadas del Consenso Fiscal y $2.295 millones correspondientes a compromisos pendientes por obras de vivienda.

Cuánto debe devolverle Mendoza a la Nación y cómo lo hará

Ahora con el convenio que se ratificó en la Legislatura, la provincia debe pagar un saldo neto de $212.153 millones.

A ese saldo se lo amortizará en cuotas con vencimiento hasta fines de 2027. Se estima que la reestructuración de estos plazos otorgará un beneficio financiero neto para la provincia de $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026.

Según establece el Decreto 1691, este monto representa el valor económico del alivio obtenido a partir de la modificación del perfil de vencimientos y del nuevo esquema acordado entre ambas jurisdicciones.

Como contrapartida de ese ordenamiento financiero, ambas partes formalizan el desistimiento de demandas y causas judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia respecto a créditos controvertidos.

Un régimen para compensar obligaciones

Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la senadora Patricia Sánchez, explicó que el acuerdo se enmarca en el régimen creado por el Decreto Nacional 969, de noviembre de 2024, que habilitó la extinción y compensación de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Mendoza, señaló que inicialmente la Provincia no podía acceder al mecanismo debido a que no registraba deudas con el Estado nacional. Posteriormente, mediante el Decreto 219/2026, Mendoza accedió a un anticipo de coparticipación de $325.000 millones, con una tasa nominal anual fija del 15%, condición que permitió avanzar en el esquema de compensación.

El acuerdo incluye desistir de dos reclamos judiciales

Otro de los aspectos contemplados es el desistimiento de determinados procesos judiciales iniciados por Mendoza contra el Estado nacional.

Entre ellos se encuentra una acción declarativa de inconstitucionalidad vinculada al Decreto 473/2023, relacionado con modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, y otro proceso referido a la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fofeso.

En este sentido, el acuerdo establece que ambas partes deberán avanzar en las acciones necesarias para la homologación judicial correspondiente, con las costas distribuidas en el orden causado y las comunes por mitades.