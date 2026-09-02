En qué invierten los senadores nacionales por Mendoza según sus últimas declaraciones juradas

En la declaración presentada a mediados de julio, más de un mes antes del vencimiento de la prórroga otorgada por el gobierno nacional para la formalización de las DDJJ, el ex gobernador de Mendoza detalla las mismas 8 propiedades que el año anterior, aunque con un cambio en la valuación impositiva de ellas.

Casa de 1.500 m² en Chacras de Coria (vivienda familiar, ingresada en 2006)

Departamento de 110 m² en Godoy Cruz (inversión, ingresado en 2016)

Cochera de 30 m² en Godoy Cruz (inversión, ingresada en 2006)

Otro inmueble de 25 m² en Godoy Cruz (inversión, ingresado en 2016)

Lote de terreno de 10.000 m² en Tupungato (inversión, ingresado en 2021)

Casa rural/inmueble con vivienda de 10.000 m² en Tupungato (inversión, ingresada en 2021)

Casa de 450 m² en San Carlos (inversión recibida por herencia en 2021)

Casa de 450 m² en La Consulta (inversión recibida por herencia en 2021)

A eso se le suma la camioneta Toyota SW4 4x4, modelo 2018, que declara desde entonces.

Anabel Fernández Sagasti, quien presentó su DDJJ el último día permitido -31 de agosto-, declaró una casa de 418 m2 adquirida mediante un préstamo hipotecario del Banco Nación que sigue saldando. En bienes registrables conserva una Chevrolet Tracker de 2024, mientras que dejó de aparecer en su listado un Peugeot 208 Active (modelo 2016).

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Foto: facebook Anabel Fernández Sagasti

Mientras que, Mariana Juri -quien entregó la documentación en julio- mantiene su casa de 300 m2 de la Ciudad de Mendoza junto con un departamento y cochera heredados en 2009. Además, conserva su Peugeot 2008 Allure (modelo 2019), que ingresó a su patrimonio en julio de 2023.

Del colchón al plazo fijo, la apuesta bancarizada de los senadores

Suarez no sumó nuevas propiedades ni autos nuevos, pero acumuló un ahorro financiero. Arrancó el año con un “colchón” de $33 millones en efectivo. Para finales del 2025, ese dinero ya estaba bancarizado por completo en un plazo fijo que llegó a contar con algo más de $40 millones.

Sagasti, en tanto, declaró $12 millones en efectivo y un plazo fijo más moderado de $1.264.087,99.

Juri es la más “digitalizada” de los tres senadores mendocinos. La capitalina divide sus fondos líquidos entre cuentas bancarias en pesos ($9,6 millones), billeteras virtuales ($800.000) y ahorros en dólares ($1,4 millones).

Criptomonedas y acciones, las apuestas más audaces de los senadores

La senadora peronista se animó a incursionar en el mercado de las criptomonedas. Según declaró, en julio de 2025 invirtió $1 millón.

Suarez, en tanto, multiplicó por 10 su tenencia en acciones de empresas locales (sin cotización), pasando de $375.000 a $3.750.000 en 2025.

La batalla contra las deudas

Otro dato que surge de las declaraciones juradas anuales de los senadores es que Mariana Juri logró la "deuda cero" tras cancelar por completo su crédito prendario con PSA Finance. En tanto que Fernández Sagasti redujo un 32% sus pasivos hipotecarios y prendarios con Yacopini Motors.

Hasta 184% de crecimiento neto del patrimonio

Si nos enfocamos netamente en los números, la actualización de las DDJJ concluye que Mariana Juri aumentó su patrimonio 184,82%, Rodolfo Suarez 56,09% y Anabel Fernández Sagasti 14,30%, en un año en el que la inflación fue del 31,5%.

El salto de $27,3 millones a $77,9 millones en el patrimonio de Juri se explica por la actualización del valor fiscal de bienes que ya poseía: su casa pasó de $10,5 millones a $28,8 millones y su auto, de $11,3 millones a $26,7 millones. Además, canceló por completo su deuda prendaria con PSA Finance y aumentó el dinero que tenía depositado en bancos.

Suarez pasó de $525,8 millones a $820,6 millones. Sus propiedades también tuvieron importantes revaluaciones, y el exgobernador mostró además un ahorro de más de $40 millones y multiplicó su tenencia de acciones.

El patrimonio de Sagasti creció de $92,2 millones a $105,4 millones, por debajo de la inflación anual. Es decir que, según su propia declaración jurada, su patrimonio perdió valor real durante el año.