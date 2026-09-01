Los sueldos de los senadores rozarán los $13,1 millones brutos a fin de año

Con este incremento escalonado, los haberes brutos pasarán de los montos actuales hasta superar los $13,1 millones con la liquidación correspondiente a diciembre, la cual se hará efectiva en los primeros días de enero. Este tramo se suma a los aumentos otorgados a mediados de año dentro del marco general de negociaciones del sector público.

Cómo se componen las dietas de los senadores

El sistema de remuneraciones en la Cámara Alta se rige por un esquema de módulos legislativos, fijado en una resolución aprobada en abril. En total, el haber mensual bruto de cada integrante equivale al valor de 2.500 módulos por la dieta propiamente dicha, 1.000 por gastos de representación y 500 por el adicional por desarraigo.

No obstante, existen excepciones en el cobro del adicional por desarraigo, el cual no perciben los legisladores nacionales con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la normativa aprobada por la Cámara establece la percepción de un pago equivalente a un haber adicional por año a modo de aguinaldo, denominado informalmente como la "dieta 13".

Proyectos sobre dietas de los senadores y debate legislativo

El nuevo aumento salarial se produce en paralelo a las discusiones en torno al ingreso público de los funcionarios y las iniciativas para modificar la modalidad de ajuste. Diversos bloques han presentado propuestas para fijar topes a los sueldos del Congreso o desenganchar los haberes políticos de los acuerdos de los empleados.

Las propuestas buscan atar las subas a la canasta básica o al salario mínimo vital y móvil, pero los haberes continúan bajo la fórmula acordada por el pleno del cuerpo. Por el momento, el esquema vigente garantiza la aplicación completa de la paritaria en la liquidación de haberes.