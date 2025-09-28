Rabia en Argentina: la importancia de vacunar perros y gatos ante el aumento de mordeduras.

Mascotas perro muerte La mordedura de perros puede resultar grave si ha sido contagiado de rabia por otro animal. Foto gentileza cronista.com

Las mordeduras de perros en Argentina están en aumento y, según el Ministerio de Salud de la Nación, los casos se incrementaron en los últimos años, con un dato que enciende las alarmas: los niños menores de 10 años son las principales víctimas de mordeduras graves.

Su baja estatura y la forma en que suelen interactuar con los animales coloca a los más chicos en una situación de especial vulnerabilidad, mientras que a esto se suma que, en muchos casos, las mordeduras no solo implican riesgo de rabia, sino también de infecciones bacterianas, fracturas, cicatrices permanentes y secuelas emocionales que pueden acompañar a los niños durante años.

Los especialistas coinciden frente a este escenario que hay tres medidas que son básicas, pero a su vez resultan claves: enseñar a los niños a tratar a los animales con respeto y cuidado, consultar de inmediato al médico o centro de salud en caso de contacto con un animal sospechoso de rabia, y sobre todo vacunar anualmente a perros y gatos.

“Es una enfermedad que no se puede erradicar, porque existe el virus circulante en la naturaleza. Se transmite a través de mordeduras de animales enfermos y los principales trasmisores a las personas suelen ser los perros y gatos. Es por eso que debemos seguir luchando contra esta enfermedad y controlándola mediante la vacunación en los animales, que es la forma más eficaz, segura y económica para hacerlo”, explicó el médico veterinario Leandro Martínez Melo.

Uno de los principales objetivos en esta lucha, es lograr mayor conciencia en las comunidades para que inmunicen a sus perros y gatos, ya que cada uno de estos animales vacunados actúan como escudo contra la propagación del virus. Esta acción preventiva, sencilla y accesible, tiene un impacto directo en la salud pública y en la seguridad de las familias.

En ese sentido, hay organizaciones sociales como la Fundación Mundo Sano, para llevar adelante operativos que incluyen la vacunación de perros y gatos, talleres educativos con niños y actividades de sensibilización en barrios de diferentes puntos del país. En lo que va del año, mediante esta colaboración se vacunaron más de 900 animales en distintos puntos del país, lo que resulta clave en la lucha contra la enfermedad.

Estas jornadas además incluyen actividades de sensibilización y educación comunitaria, que refuerzan la importancia de la prevención y del cuidado responsable de los perros y gatos. Este trabajo conjunto ha resultado importante ya que ha sido posible llegar a comunidades en zonas como Añatuya y Pampa del Indio que requieren mayor apoyo sanitario, ampliando la cobertura de vacunación y contribuyendo al objetivo de controlar la rabia en Argentina y la región.

Es importante tener en cuenta que cada uno de los tutores de perros y gatos actúan como guardianes de su salud, respondiendo de forma responsable al cuidado y protección de sus animales de compañía. En ese sentido, resulta indispensable el conocimiento sobre los calendarios de vacunación y tratamientos preventivos adecuados que se lanzan desde municipios y entidades no gubernamentales para resguardar la salud de los animales y de los humanos que conviven con ellos.

Mascotas perros vacuna En el Día Mundial de la Rabia, el objetivo en concientizar a vacunar a las mascotas para prevenir esta grave enfermedad. Foto gentileza ambito.com

Por ello, en el Día Mundial de la Rabia, el mensaje es claro: la vacunación de perros y gatos salva vidas. Prevenir esta enfermedad depende tanto de políticas públicas sostenidas como de la responsabilidad individual de cada tutor. Para las autoridades la meta global de alcanzar “cero muertes humanas por rabia para 2030” es posible, pero depende de todos.

Medidas de prevención tras una mordedura