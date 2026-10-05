Salud: alerta mundial por peste neumónica tras la muerte de una investigadora en Rusia

Shipilova ingresó al centro de salud con un cuadro severo que requirió asistencia respiratoria. Falleció a comienzos de mes en medio de las investigaciones epidemiológicas.

La situación causó alarma debido a que la peste neumónica es una de las variantes más letales de la infección y posee capacidad de transmisión interpersonal mediante partículas respiratorias.

Se activó la alerta por el virus de la peste bubónica o peste neumónica. Foto ilustrativa.

Peste neumónica: el protocolo sanitario tras la alerta

Posteriormente al deceso, las autoridades sanitarias identificaron a 197 contactos estrechos de la profesional. Diversos grupos cumplen aislamiento en centros sanitarios mientras avanzan los estudios de laboratorio.

Cinco centros de salud de la región entraron en cuarentena estricta por el término de tres semanas. Las medidas incluyeron establecimientos clínicos de Irkutsk y la sede de Shelekhov donde la paciente recibió asistencia médica.

En forma paralela, una planta industrial de aluminio dispuso el uso de barbijo obligatorio para su personal. Los municipios locales resolvieron suspender actividades públicas de forma preventiva.

Hasta el momento, las personas en observación no presentan sintomatología clínica y los primeros análisis dieron negativo. Las cifras corresponden exclusivamente a controles de rutina y no a casos confirmados.

El gobernador de la zona, Igor Kobzev, pidió prudencia y afirmó que el cuadro epidemiológico está controlado. El organismo Rospotrebnadzor indicó que la causa de muerte fue una neumonía de origen desconocido.

Qué es la peste neumónica y cuáles son sus síntomas

La afección es causada por la bacteria Yersinia pestis, agente responsable de la peste bubónica. El microorganismo ataca de manera directa los pulmones y muestra una rápida evolución clínica.

Entre la sintomatología habitual se destaca la fiebre alta, cefaleas, debilidad generalizada, tos persistente, disnea y dolor torácico agudo. El contagio entre personas ocurre por la expulsión de gotas de saliva al hablar o toser.

El tratamiento requiere la administración inmediata de antibióticos específicos. La falta de atención médica oportuna deriva en cuadros de extrema gravedad.

La preocupación internacional responde al riesgo biológico del patógeno y a las medidas de aislamiento implementadas en territorio ruso. Al día de hoy no existe evidencia de un brote masivo.

La investigación médica busca determinar si efectivamente existió exposición bacteriana dentro del laboratorio. Los equipos de salud mantienen el seguimiento sobre las personas aisladas en la región.