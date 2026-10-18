Cuatro hábitos clave para cortar la circulación de virus y enfermedades respiratorias en el hogar

En caso de no disponer de un pañuelo de papel en el momento, el protocolo oficial señala:

Plegar el brazo: cubrirse siempre con el ángulo interno del codo (antebrazo) y nunca con las manos.

cubrirse siempre con el ángulo interno del codo (antebrazo) y nunca con las manos. Evitar la contaminación cruzada: las manos son el principal vehículo de transferencia de gérmenes hacia elementos comunes como celulares, picaportes, interruptores de luz, controles remotos o vajilla.

las manos son el principal vehículo de transferencia de gérmenes hacia elementos comunes como celulares, picaportes, interruptores de luz, controles remotos o vajilla. Higienizar pañuelos reutilizables: si se emplean pañuelos de tela, deben lavarse inmediatamente con agua y jabón antes de volver a utilizarlos.

Higiene de manos correcta y frecuente

El lavado de manos continúa siendo la herramienta de salud pública más económica y eficaz para prevenir enfermedades. La recomendación oficial establece que el lavado con agua y jabón debe extenderse por un lapso mínimo de 20 segundos.

Esta rutina resulta prioritaria en momentos críticos del día:

Inmediatamente después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Al regresar de la calle o del transporte público.

Antes de cocinar o manipular alimentos.

Después de usar el sanitario o cambiar pañales.

Dado que las manos entran en contacto involuntario con los ojos, la nariz y la boca -vías de entrada directas para los virus-, es fundamental abstenerse de tocar la cara con las manos sin lavar. Cuando no se cuenta con agua y jabón al alcance, la alternativa recomendada es el uso de alcohol en gel o soluciones alcohólicas con una concentración no menor al 60%, asegurando cubrir la totalidad de la superficie cutánea hasta su secado completo.

Desinfección periódica de superficies táctiles

Los virus respiratorios pueden sobrevivir durante varias horas sobre distintas materias como plástico, metal o vidrio. Por este motivo, la limpieza de los puntos de contacto frecuente cobra vital relevancia.

Grifos, canillas, manijas de puertas, mesadas, juguetes, teclados y controles remotos requieren una desinfección metódica utilizando agua con detergente o lavandina diluida. En viviendas donde alguno de los convivientes presente síntomas compatibles con un cuadro gripal o respiratorio, la frecuencia de este saneamiento debe intensificarse a diario.

Ventilación continua de los ambientes

La acumulación de aire viciado en habitaciones cerradas favorece la suspensión prolongada de partículas virales. Para contrarrestar este riesgo, se aconseja generar ventilación cruzada manteniendo puertas y ventanas entreabiertas de forma constante o de manera recurrente durante el día, garantizando una renovación efectiva del flujo de aire.

Recomendaciones adicionales si hay un enfermo en la vivienda

Cuando un miembro del grupo familiar manifiesta fiebre, congestión o tos, las pautas de autocuidado se profundizan para proteger a los sectores más vulnerables (como adultos mayores, lactantes o personas con comorbilidades):

Uso de barbijos: la persona sintomática debe utilizar mascarilla quirúrgica o KN95 bien ajustada al compartir áreas comunes.

la persona sintomática debe utilizar mascarilla quirúrgica o KN95 bien ajustada al compartir áreas comunes. Individualización de vajilla: no compartir vasos, cubiertos, platos ni toallas de mano.

no compartir vasos, cubiertos, platos ni toallas de mano. Aislamiento preventivo: descansar en una habitación propia e independizada del flujo familiar habitual.

descansar en una habitación propia e independizada del flujo familiar habitual. Consulta médica: ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente, confusión o coloración azulada en los labios, se debe requerir asistencia médica profesional de inmediato.

El uso de barbijo no es cosa exclusiva de la pandemia.

El Ministerio de Salud aclara que estas pautas cotidianas se complementan de manera estratégica con el esquema de vacunación correspondiente (como la vacuna antigripal) para reducir las posibilidades de cuadros graves e internaciones.