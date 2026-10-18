Con 6 años caminaba 3 kilómetros con helada y cruzaba un arroyo para ir a la escuela

Cada mañana de lunes a viernes, en el paraje Picada Caá Guazú de la localidad de Leandro N. Alem, Misiones, Axel Yamil Antúnez, de seis años, emprendía una travesía que para él era cotidiana. Para asistir a la Escuela Rural N.° 196 el pequeño debía recorrer a pie tres kilómetros y cruzar dos arroyos junto a sus siete hermanos.

Axel Antunez con su padre.

En junio de 2018, la llegada de la primera helada del año cubrió por completo los campos de la zona de un manto blanco. Pese a las temperaturas extremas, Axel no dudó en salir a cumplir con su rutina. Aunque aquella mañana helada, fue visto a lo lejos mientras caminaba temblando de frío. Al presenciar el esfuerzo del niño, la docente decidió capturar la conmovedora escena con su cámara.