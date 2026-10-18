Con 6 años caminaba 3 kilómetros con helada y cruzaba un arroyo para ir a la escuela
Cada mañana de lunes a viernes, en el paraje Picada Caá Guazú de la localidad de Leandro N. Alem, Misiones, Axel Yamil Antúnez, de seis años, emprendía una travesía que para él era cotidiana. Para asistir a la Escuela Rural N.° 196 el pequeño debía recorrer a pie tres kilómetros y cruzar dos arroyos junto a sus siete hermanos.
En junio de 2018, la llegada de la primera helada del año cubrió por completo los campos de la zona de un manto blanco. Pese a las temperaturas extremas, Axel no dudó en salir a cumplir con su rutina. Aunque aquella mañana helada, fue visto a lo lejos mientras caminaba temblando de frío. Al presenciar el esfuerzo del niño, la docente decidió capturar la conmovedora escena con su cámara.
Poco después la escuela difundió la fotografía en la red social Facebook acompañada por un mensaje que resaltaba la dedicación del alumno frente al inclemente clima misionero. La imagen se volvió viral rápidamente y todos elogiaban el ejemplo de superación del pequeño.
Para Axel, ese trayecto no significaba un acto extraordinario, sino su camino diario para poder estudiar. Además, la maestra que sacó la foto remarcó que los alumnos realizan ese sacrificio porque en la escuela encuentran contención y cariño.
Finalmente, su perseverancia rindió grandes frutos: el pequeño no solo logró pasar de grado con honores, sino que la enorme visibilidad alcanzada por su historia brindó una ayuda que terminó transformando la vida de su familia para siempre.
En pocas palabras
- Axel Yamil Antúnez: un niño de 6 años que caminaba 3 km y cruzaba arroyos para ir a la escuela en Misiones.
- Superación diaria: a pesar del frío extremo y las heladas, su compromiso con la educación era inquebrantable.
- Impacto social: la historia viralizada ayudó a su familia y motivó a la comunidad educativa.