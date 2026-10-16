Tragedia en una escuela: colapsó un techo y murieron 27 chicos y un maestro

Rescate masivo tras el derrumbe de la escuela y la grave crisis edilicia en Pakistán

Ante la magnitud del hecho, las fuerzas locales desplegaron un amplio operativo de emergencia coordinado que incluyó a más de 60 brigadistas y 16 ambulancias. Los equipos trabajaron a contrarreloj entre los escombros en medio del clima de angustia y desesperación de padres y vecinos que se acercaron hasta las adyacencias del establecimiento.

Las deficiencias edilicias en Pakistán, en el foco de la investigación. Foto: gentileza AP

Las deficiencias constructivas, el empleo de materiales de mala calidad y la falta crónica de controles periódicos constituyen un drama estructural repetido en el país asiático.

Cabe recordar que en junio pasado una decena de niños falleció por el desplome de una institución en Lahore, mientras que en 2025 la caída de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Lyari, en Karachi, provocó 27 muertes.