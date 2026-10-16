Una tragedia sacude al noroeste de Pakistán. Al menos 28 personas (27 alumnos y un docente) murieron este jueves en la localidad de Peshawar tras el trágico derrumbe del techo de una escuela primaria.
Tragedia en una escuela: colapsó un techo y murieron 27 chicos y un maestro
La enorme tragedia en la escuela dejó, además, 30 heridos graves. La lupa está puesta en las deficiencias constructivas
De acuerdo con la información oficial, el siniestro dejó además un saldo superior a 30 heridos graves.
El último parte médico difundido por las autoridades del hospital Lady Reading detalló que seis de las personas internadas permanecen en estado crítico y con pronóstico reservado, como consecuencia de los severos traumatismos sufridos durante el colapso de la estructura.
Rescate masivo tras el derrumbe de la escuela y la grave crisis edilicia en Pakistán
Ante la magnitud del hecho, las fuerzas locales desplegaron un amplio operativo de emergencia coordinado que incluyó a más de 60 brigadistas y 16 ambulancias. Los equipos trabajaron a contrarreloj entre los escombros en medio del clima de angustia y desesperación de padres y vecinos que se acercaron hasta las adyacencias del establecimiento.
Las deficiencias constructivas, el empleo de materiales de mala calidad y la falta crónica de controles periódicos constituyen un drama estructural repetido en el país asiático.
Cabe recordar que en junio pasado una decena de niños falleció por el desplome de una institución en Lahore, mientras que en 2025 la caída de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Lyari, en Karachi, provocó 27 muertes.
En pocas palabras
- Tragedia en escuela: colapsó un techo en Peshawar, Pakistán, provocando 27 muertes de chicos y un maestro.
- Heridos graves: más de 30 personas resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico.
- Causas del colapso: se investigan deficiencias constructivas y materiales de mala calidad en la edificación.