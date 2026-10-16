Un niño de 5 años murió en Junín atropellado por la camioneta que manejaba el padre

De pronto, cayó y fue arrollado cuando el conductor hizo marcha atrás.

Desesperadamente lo llevaron al hospital Perrupato, en San Martín. Allí constataron el deceso.

El llamado al 911 por el niño

Un llamado alertó a la Policía de que un accidente había ocurrido a la altura de calles Martínez y Alto Verde. Y de que un menor de edad había sido víctima de un conductor.

Ya en la guardia del hospital público, los uniformados supieron quiénes eran los protagonistas de la tragedia y cómo se había producido, de acuerdo a los primeros testimonios.

El caso está bajo investigación judicial.

No trascendieron los datos filiatorios del niño ni del progenitor.