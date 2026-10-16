Un niño de 5 años murió en Junín atropellado por la camioneta que manejaba el padre
Ocurrió este viernes en una finca. El niño cayó del vehículo y fue arrollado cuando el padre conducía en reversa
Sucedió este viernes por la tarde en el departamento Junín. En una zona de fincas.
El pequeño estaba subido en la parte trasera del vehículo, una Peugeot 504.
De pronto, cayó y fue arrollado cuando el conductor hizo marcha atrás.
Desesperadamente lo llevaron al hospital Perrupato, en San Martín. Allí constataron el deceso.
El llamado al 911 por el niño
Un llamado alertó a la Policía de que un accidente había ocurrido a la altura de calles Martínez y Alto Verde. Y de que un menor de edad había sido víctima de un conductor.
Ya en la guardia del hospital público, los uniformados supieron quiénes eran los protagonistas de la tragedia y cómo se había producido, de acuerdo a los primeros testimonios.
El caso está bajo investigación judicial.
No trascendieron los datos filiatorios del niño ni del progenitor.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un niño de 5 años murió tras ser atropellado por la camioneta que conducía su padre en Junín.
- Circunstancias: el menor cayó del vehículo mientras el conductor realizaba una maniobra marcha atrás en una finca.
- Desenlace: a pesar de ser trasladado al hospital, se confirmó el deceso del niño; el caso es investigado.