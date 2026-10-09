Hace más de 3 años se dio una situación tan trágica como casi insólita en el estacionamiento del centro comercial de La Barraca, en Guaymallén: una mujer murió atropellada delante de sus hijas. Ahora, la joven conductora que protagonizó el accidente logró un acuerdo para evitar ir a juicio.
Accidente en La Barrraca: la conductora que atropelló y mató a una madre llegó a un acuerdo judicial
Un juez suspendió la causa por el accidente y la joven de 23 años será sobreseída si respeta ciertas reglas durante 2 años
Carina Aguilar Podestá (52) falleció cuando fue atropellada en el estacionamiento de ese shopping a mediados de 2023. Desde entonces, Victoria Abril Castro (23) está imputada por el delito de homicidio culposo, que prevé de 2 a 5 años de cárcel.
En los últimos días se realizó una audiencia judicial ante el juez Ramiro Salinas. Las partes acordaron realizar una suspensión de juicio a prueba -probation-, es decir, que el caso se paraliza y si la imputada respeta ciertas normas de conducta será sobreseída y evitará ir a juicio por el accidente.
Las condiciones de la probation por el accidente
La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, el querellante Francisco Diez y los defensores Simón Kozusnik y Rodrigo Molina fijaron que la conductora que causó el accidente deberá respetar las normas de conducta durante un plazo de 2 años.
Entre las condiciones para evitar el juicio se determinó fijar domicilio -Victoria Castro actualmente vive en Rawson, Chubut-, no consumir drogas ni alcohol, realizar un curso de manejo defensivo, no cometer nuevos delitos y la inhabilitación para manejar durante 7 meses.
Independientemente del fallo penal, el caso tiene otro expediente abierto en ámbito civil donde la familia de Carina Aguilar solicitó una indemnización a la conductora y su compañía de seguros. Según comentaron fuentes judiciales, ese proceso están en la etapa de contestación de la demanda.
El accidente en La Barraca
En la tarde del 23 de julio de 2023, la psicóloga Carina Aguilar había ido con sus hijas a La Barraca. Era el último día de las vacaciones de invierno y habían asistido al cine.
Cerca de las 17, un Fiat Palio Weekend que estaba estacionado procedió a salir en marcha lenta y terminó impactando a la mujer. La víctima cayó al suelo y golpeó su cabeza, lo que le produjo lesiones cerebrales letales. Tras el accidente, fue trasladada al Hospital Español donde terminó muriendo horas después.
En pocas palabras
- Accidente en La Barraca: conductora que atropelló a una madre evitará el juicio penal.
- Acuerdo judicial: la imputada de 23 años será sobreseída si cumple 2 años de reglas.
- Condiciones: deberá fijar domicilio, no consumir drogas ni alcohol, y hacer curso de manejo defensivo.