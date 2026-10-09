Accidente en La Barrraca: la conductora que atropelló y mató a una madre llegó a un acuerdo judicial

El auto que protagonizó el accidente en La Barraca.

Las condiciones de la probation por el accidente

La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, el querellante Francisco Diez y los defensores Simón Kozusnik y Rodrigo Molina fijaron que la conductora que causó el accidente deberá respetar las normas de conducta durante un plazo de 2 años.

Entre las condiciones para evitar el juicio se determinó fijar domicilio -Victoria Castro actualmente vive en Rawson, Chubut-, no consumir drogas ni alcohol, realizar un curso de manejo defensivo, no cometer nuevos delitos y la inhabilitación para manejar durante 7 meses.

Independientemente del fallo penal, el caso tiene otro expediente abierto en ámbito civil donde la familia de Carina Aguilar solicitó una indemnización a la conductora y su compañía de seguros. Según comentaron fuentes judiciales, ese proceso están en la etapa de contestación de la demanda.

El accidente ocurrió en el estacionamiento de La Barraca. Imagen de archivo.

El accidente en La Barraca

En la tarde del 23 de julio de 2023, la psicóloga Carina Aguilar había ido con sus hijas a La Barraca. Era el último día de las vacaciones de invierno y habían asistido al cine.

Cerca de las 17, un Fiat Palio Weekend que estaba estacionado procedió a salir en marcha lenta y terminó impactando a la mujer. La víctima cayó al suelo y golpeó su cabeza, lo que le produjo lesiones cerebrales letales. Tras el accidente, fue trasladada al Hospital Español donde terminó muriendo horas después.