El accidente fatal en La Barraca abrió un debate sobre seguridad en shoppings y supermercados

Carina Aguilar de Podestá 2.jpg Carina Aguilar fue al cine con sus hijas y sufrió un insólito accidente en el estacionamiento de La Barraca Mall.

►TE PUEDE INTERESAR: Imputaron a la mujer que atropelló a Carina Aguilar en el estacionamiento de La Barraca Mall

Qué dicen en el municipio

Martín Ozán es subdirector de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna de Guaymallén y admite que "nadie imaginó que Carina iba a fallecer por un accidente en ese lugar, donde las personas transitan a poca velocidad". Hay imprevistos -dice- que no pueden ponderarse.

"El shopping cuenta con todas las habilitaciones, de lo contrario el estacionamiento no podría estar funcionando. Cuando nos enteramos de ese hecho, inmediatamente fue personal del área de Accidentología del municipio, como es nuestro protocolo, para hacer dosajes de alcohol y los croquis correspondientes", recalca.

Ozán explica que si en un incidente de este tipo no hay lesiones, se lo tramita como un "13 simple", y el asunto pasa al juzgado de tránsito municipal. De lo contrario -es decir, si alguien resultó lastimado- se deriva la causa a la fiscalía provincial de turno. En este caso, el expediente quedó en manos del fiscal Fernando Giunta.

Ozán se ataja: "En Guaymallén hacemos un trabajo permanente de educación vial. En un principio lo centramos en los colegios, para que los propios chicos les enseñaran a sus padres. Pero después hemos incorporado recursos en eventos de gran convocatoria, donde los vecinos asisten de forma masiva y de paso aprenden. Incluso utilizamos simuladores de impacto para que se tome conciencia de lo que es chocar, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora. Hasta usamos gafas para experimentar la pérdida de reflejos que producen en alcohol y las drogas".

El funcionario añade que cualquier entidad puede llamar al municipio y este pone a su disposición cursos de educación vial. "Y, por otro lado, en la licencia de conducir hemos subido las exigencias. Se hace que los aspirantes estacionen de distintas maneras, para asegurarnos de que tienen dominio del vehículo".

¿Qué pasó, entonces? Ozán se solidariza con la víctima y su familia, al tiempo que reconoce que se trató de "un hecho absolutamente desafortunado", porque un pequeño "toque" del auto hizo que la mujer cayera mal y terminara con lesiones fatales.

"Yo no veo, por otro lado, que ese estacionamiento sea chico. Insisto: no estaría funcionando si no tuviera todo en regla. Sí es posible que originalmente la afluencia a La Barraca no fuera la que es hoy", aventura el entrevistado.

►TE PUEDE INTERESAR: Fotos y videos: Un camionero se quedó dormido, chocó a otro y causó un incendio con destrozos totales en Ruta 7

Aspectos legales

"¿Sabés cuántas situaciones así debe haber por día en La Barraca? Decenas. Pero si vas a reclamarles responsabilidad civil, vas a tener que demostrar que el estacionamiento es defectuoso, algo bastante complejo de hacer. Si yo tomara el caso, demandaría a la conductora o dueña del vehículo y a las compañías de seguros, lo veo mucho más factible".

El que se expresa así es Facundo Ferri, abogado y una voz respetada de Mendoza en lo que a causas por accidentes de tránsito se refiere.

Ferri destacó que "sin haber visto el expediente" sólo puede conjeturar que desde lo penal "la mujer quedó imputada por homicidio culposo porque si ella iba con la atención debida no habría atropellado a Carina".

"Ahora bien -desarrolló-: para que ella sea responsable civilmente, tuvo que existir un rompimiento del nexo causal. Castro deberá responder por lo que pasó, salvo que alegue algún eximiente de responsabilidad, como alguna acción inadecuada de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor. Si nada de eso se verifica, su situación se va a complicar".

Para Ferri, lo que produjo ese "rompimiento del nexo causal" fue el toque que Castro hizo con el auto para que Carina se cayera. "Y si fue marcha atrás es peor, porque se considera que tener un accidente retrocediendo es parecido a chocar al otro en la parte posterior; el peso de la responsabilidad recae sobre vos", agrega el letrado.

Como sea, desde el Ministerio Público han aclarado que el incidente se produjo cuando Castro iba hacia adelante y a poca velocidad. Se está investigando si utilizaba o no su teléfono celular al momento de la colisión.

En cuanto a la responsabilidad de La Barraca, Ferri insiste en que desde lo técnico ve difícil cargar contra el mall.

"Distinto es el caso de los robos dentro de los estacionamientos. Por más que en muchos shoppings haya carteles diciendo que ellos no se responsabilizan, los jueces tienden a entender que con el parking privado se genera una atracción de consumidores. Cada vez que hay un juicio porque un cliente fue robado ahí, los centros comerciales suelen perder y se tienen que hacer cargo", define.

►TE PUEDE INTERESAR: El asesino confeso del cordobés Héctor Aguilar aseguró que actuó en soledad

Los avisos que casi nadie vio

Más allá de todo lo anterior, es imposible no mencionar que se habían realizado algunas advertencias sobre el estacionamiento de La Barraca.

En efecto, si se revisan los comentarios que permite escribir Google Maps, se verifica que las quejas por ese espacio del mall eran una constante desde hace meses.

Aquí abajo pueden leerse algunas de esas opiniones. Hay muchas más:

La barraca comentario 1.jpg

la barraca comentario 2.jpg

La barraca comentario 4.jpg

la barraca comentario 5.jpg

la barraca comentario 6.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Abuelas encontró al nieto 133, que es hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas

La muerte de Carina Aguilar

Un insólito accidente terminó el domingo pasado con la vida de la psicóloga Carina Aguilar de Podestá, quien había ido con sus hijas a pasear a La Barraca Mall y terminó atropellada por un auto en el estacionamiento del centro comercial.

Era el último día de las vacaciones de invierno y Carina decidió llevar a sus niñas al cine para ver "Barbie". El lugar estaba concurrido y nada permitía prever el desenlace que iba a tener la tarde.

Alrededor de las 16.50, ella y las pequeñas caminaban por el parking y -por razones que se investigan- la conductora de un Fiat Palio color gris embistió a la mujer. Una situación sumamente atípica, ya que los vehículos circulan a muy poca velocidad por esa área.

Según contaron a Diario UNO fuentes policiales, el impacto no parecía mortal. Sin embargo algo ocurrió, porque varios testimonios afirman que en el golpe Carina "se desnucó" o sufrió algún tipo de lesión cuya gravedad quizá no se intuía a simple vista.

Fue trasladada al Hospital Español, adonde llegó con vómitos y con sangrado de nariz y oídos. Poco después se descompensó. En menos de 24 horas, pasó de una jornada de diversión familiar a morir de la manera más sorpresiva.

Mensajes en las redes y cadenas de Whatsapp recordaron con cariño a Carina.

►TE PUEDE INTERESAR: Se descubrió la nueva apariencia del Cóndor del Acceso a un año y medio de su decapitación