Condor 1.jpg El Cóndor del Acceso ya fue pintado y se prepara para su reinauguración. Foto: Nicolás Ríos

El paso a paso desde la decapitación de la figura hasta hoy

23 de febrero de 2022: una violenta tormenta granicera que dejó innumerables consecuencias, sobre todo el Godoy Cruz y Guaymallén, fue la responsable de la decapitación del cóndor. Su cabeza fue encontrada por vecinos de la zona y estuvo algunos días desaparecida.

25 de febrero de 2022: Luego de haberse difundido fotos en las redes sociales de la pieza de cemento, los vecinos en cuestión decidieron devolver la cabeza de la estatua decapitada. La entregaron en una emisora de radio y fue el mismo director de Patrimonio, Horacio Chiavazza, a retirarla. El estado de la misma era de total decrepitud. Sin embargo, también hubo un plan para ella.

Entre febrero y mayo del 2022: La restauración del cóndor del acceso paso por una fase oscura. En ese momento no era patrimonio de la Provincia, sino que estaba bajo jurisdicción del municipio de Guaymallén. Hubo un intento del restaurador Miguel Ángel Marchionni, especialista en patrimonio y quien se ha encargado de reparar obras muy importantes, como los portones del parque General San Martín y la fuente de Las Américas.

En su momento, el presupuesto que realizó Marchionni fue de 9 millones de pesos, y el municipio consideró que era una alta suma para invertir en una escultura que, por su característica estructural -no fue pensada para la intemperie- no era seguro que soportara más embates meteorológicos.

19 Mayo de 2022: El municipo de Guaymallén decidió no encarar la reconstrucción del cóndor del acceso, sino quitarlo de la base, que también representa a un cóndor, pero abstracto. La idea era que quedara la base y el cóndor figurativo, fuese trasladado a un museo. Luego, abrir una convocatoria para que artistas plásticos locales propusieran nuevas figuras de cóndor. El no de la sociedad fue rotundo y hasta el gobernador Rodolfo Suarez se resistió a esa idea. Aquí comienza otra historia: la del cóndor como patrimonio de la provincia.

cónodr 4.jpg Si bien aún está tapado por los andamios, ya se pueden ver los avances en el color de la figura del Cóndor del Acceso. Foto: Nicolás Ríos

27 de octubre de 2022: El Cóndor del Acceso es declarado patrimonio cultural de la provincia, a través de una ley aprobada por la Legislatura. El poder para repararlo o no, ya dejó de ser asunto municipal, para convertirse en un objetivo de la gestión de Suarez.

22 de noviembre de 2022: Luego de una etapa de deliberaciones, en las que intervino el Consejo Provincial de Patrimonio, se decidió que el Cóndor del Acceso fuese restaurado. Sin embargo, perdería su cabeza original. Esta fue encontrada en tan malas condiciones que no pudo utilizarse para colocarla nuevamente en su lugar, sino como molde de una cabeza nueva. Sin embargo, no iba a ser descartada, sino reparada y exhibida -aún hoy no se sabe adonde se exhibirá-

23 de febrero de 2023: En los comienzos de su restauración definitiva, se cumple un año de la decapitación del Cóndor del Acceso. El monumento estuvo al menos 12 meses luciendo una nylon negro en el hueco que dejó la pieza faltante.

cóndor 5.jpg La escultura del Cóndor del Acceso fue restaurada por el arquitecto Orlando Leytes, para Patrimonio del ministerio de Cultura y Turismo. Foto: Nicolás Ríos

25 de abril de 2023: Luego de 14 meses, el Cóndor del Acceso volvió a tener cabeza. Esta vez la pieza no quedó simplemente sujeta al cuerpo de la escultura, sino que se realizó todo sistema de sostén interno, para asegurar la firmeza completa de la estatua.

27 de julio de 2023: El cóndor luce su nueva y brillante paleta de colores y se prepara para su re inauguración